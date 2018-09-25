Приорбанк закроет сервис перевода электронных денег. Talaka приостановит прием пожертвований

Белорусская краудфандинговая платформа Talaka переходит на другую систему оплаты. Из-за этого она временно приостанавливает прием пожертований. Перемена связана с тем, что Приорбанк прекращает эмиссию элекронных денег belqi.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— Talaka переходит на другую систему оплаты. Это вынужденная мера, связанная с решением банка. Поддержать большинство проектов привычным способом можно до 30 сентября, — объясняют представители платформы в соцсетях.

Talaka также советует «поддержать проекты сейчас, если откладывали это сделать».

— Мы постараемся сделать переход на другую платежную систему максимально быстрым, но какое-то время не сможем принимать ваши пожертвования.

Такое изменение связано с тем, что Приорбанк, с которым сотрудничает платформа, с 1 октября прекратить эмиссию электронных денег belqi.

— Это связано с тем, что мы стремимся развивать новые удобные платежные инструменты. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо сервиса «Онлайн-касса belqi» мы предлагаем подключить услугу интернет-эквайринга. Требований к минимальному обороту компании в данном случае нет, а сама услуга подключается бесплатно, — отмечают в банке.

В банке поясняют, что с учетом возникших пожеланий клиентов они рассматривают возможность перенести закрытие на 1 ноября.

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