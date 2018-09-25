"Отдавать ребенку сдачу неправильно". Как банкиры учат детей обращаться с деньгами

Как люди, работающие с финансами, учат своих детей распоряжаться средствами? Мы поговорили с тремя банкирами, чтобы узнать, получают ли их дети карманные деньги, какую сумму лучше давать ребенку, чтобы не разбаловать его и влияет ли профессия родителя на финансовое воспитание ребенка. Вместе с платежной системой БЕЛКАРТ мы продолжаем проект « Азбука финансов », где рассказываем о том, как белорусы учат своих детей правильно обращаться с деньгами.

Павел Смотров, управляющий директор, член Правления ЗАО «БТА-Банк»:

— Моему сыну шесть лет, и сейчас он сам начинает проявлять интерес к таким понятиям как «цена», «стоимость», «наличные» и так далее. Я с удовольствием объясняю ему простым языком, как формируется цена товара и что необходимо заложить в его стоимость. Эта тема в финансовом воспитании сейчас самая актуальная для него. А вопрос о том, где берут деньги и как их зарабатывать, мы закрыли еще в возрасте трех или четырех лет.



Павел с женой Кирой и сыном Марком (6 лет).

Ребенок несколько раз гостил у меня на работе, где я объяснял, чем именно мне приходится заниматься в течение дня. Когда он был совсем маленьким, хотел стать руководителем магазина. Теперь все чаще говорит, что хочет, как папа, быть «директором банка». Думаю, именно из-за моей профессии сын достаточно рано узнал о банковской системе: зачем нужны банки, откуда там берутся деньги, чем такие организации помогают городу и стране.

Мы не балуем сына легкими деньгами. Знаю, что многие родители после покупок в магазине отдают своему ребенку всю сдачу или мелочь. Я думаю, это неправильно. И наших щедрых бабушек стараюсь тормозить, чтобы не воспитывать безответственное отношение к деньгам. Как следствие, такие «копейки» потом лежат у ребенка где-то в игрушках.

Я предлагаю своему сыну «заработать» деньги. Это не обязательно трудная работа или сложное задание, а, например, правильный ответ на математическую задачу или выполнение определенного условия. Зато эти деньги он бережет, собирает и помнит, за что получил каждую монетку. Распоряжается своими деньгами ребенок сам. Чаще покупает сладости, но может накопить и на дорогую игрушку. Самая большая сумма за выполненное «задание» — два рубля, если работа попроще — рубль, пятьдесят или двадцать копеек. У него есть свой кошелек, где он держит монеты помельче, и копилка, в которую он складывает крупные монеты. Купюры в пять или десять рублей сыну могут на праздники подарить бабушки и дедушки. В среднем, он не получает больше пяти рублей в неделю, если в течение нее нет праздников. Но теперь мы пошли в первый класс, поэтому будем давать деньги на булочки в столовой «сверх» его личных карманных — около пяти-десяти рублей в неделю.





Конечно, мы контролируем, на что могут уходить деньги ребенка. Но при этом ни я, ни жена ни разу не запретили ему что-то купить. Мы, скорее, помогаем сделать выводы. Можем сказать: «Эта вещь может стать тебе неинтересной прямо сегодня, а деньги за нее уже не вернешь. А другая — будет полезна и прослужит долго, на это потратить деньги будет лучше». Но, в любом случае, сын пока еще всегда советуется или даже спрашивает разрешения о покупке любой вещи за свои деньги.

В этом году мы завели ребенку детскую карточку от нашего банка: научить детей пользоваться безналичными деньгами лучше раньше. Кроме того, это не просто удобно, но и безопасно. Никто не сможет забрать, украсть или выманить обманом деньги у первоклашки. Функционал позволяет родителям быть в курсе всех трат ребенка благодаря SMS-оповещениям, контролировать лимиты. Нужно только уделить особое внимание теме PIN-кода. Объяснить, зачем он нужен и то, почему его нельзя никому сообщать.

Александр Филиппович, заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»:

— Мои дети карманные деньги получают. Дочка, как правило, откладывает их на относительно крупные покупки. А сын в последнее время все больше использует средства для подписки на игру FIFA. Кстати, недавно возле нашего дома открыли ресторан быстрого питания. И мне даже интересно, изменится ли их модель поведения в связи с этим (смеется. — Прим. TUT.BY).



Александр с женой Татьяной, дочерью Юлией (11 лет) сыном Валерием (14 лет).

Дети сами принимают решение, когда и на что тратить свои деньги. Мы, как родители, можем им порекомендовать что-то, но они далеко не всегда принимают наши советы.

Карманная сумма индивидуальна для каждого. Моим детям сейчас одиннадцать и четырнадцать лет. Думаю, что в этом возрасте для повседневных трат достаточно получать от родителей 25−30 рублей в месяц. Кроме того, они могут «заработать» деньги разными способами. Например, убрав квартиру. Также у детей есть банковские карточки. Как выданные в рамках школы « Карты учащегося », так и персональные, которые мы заводили самостоятельно. Это позволяет тратить накопления за границей, рассчитываться за что-то в интернете. Естественно, под чутким контролем родителей.

Мы с супругой работаем в банках вдвоем, и дома нередко общаемся на профессиональные темы. Обсуждаем экономические и финансовые новости. Естественно, дети слышат и впитывают это. Но для них эти темы, конечно, скучноваты.





Нельзя сказать, что я специально провожу со своими детьми уроки финансовой грамотности. Это, скорее, естественный процесс: темы затрагиваются в повседневном общении, в обсуждении разных вопросов. Интерес деньгам придают и зарубежные путешествия. В них дети начинают понимать различия между валютами, узнают, кем устанавливаются курсы, как они регулируются и зачем разным странам разные деньги. В этом контексте они начинают разбираться в понятиях «девальвация», «конверсия» и так далее.

Анатолий Павлович, заместитель председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ»:

— Разговаривать с детьми о финансовой грамотности, равно как и о правильном отношении к деньгам, нужно как можно раньше. Возможно, с того момента, когда ребенок начинает понимать, что деньги необходимы для приобретения тех или иных материальных благ. Именно в детстве нужно прививать отношение к деньгам, как к средству достижения цели, чтобы ребенок не воспринимал накопления как саму цель. Объяснять ценность денег, то, откуда они берутся, и как правильно с ними обращаться.



Анатолий с женой Екатериной, дочерью Кристиной (19 лет) и сыном Даниилом (8 лет).

Первого числа каждого месяца мои дети получают оговоренную сумму, которой сами распоряжаются и планируют, как ее потратить. И, мне кажется, делают они это очень неплохо. Умеют ставить себе цели и копить на них, планировать свои траты в течение месяца.

Конечно, мы можем дать совет, попытаться отговорить от покупки, объяснить, что она неразумна. Но окончательное решение, на что потратить имеющиеся у него деньги, принимает ребенок. В плохом случае это будет просто хороший повод обсудить неудачное решение и разобраться в ситуации, чтобы потом не сделать более серьезных ошибок.

Размер карманных определяют родители в каждом конкретном случае. Это зависит от достатка семьи и поведения ребенка. По моему мнению, не стоит давать слишком много. Ребенку не должно хватать на все без исключения, иначе он не научится ценить деньги, планировать траты и копить. К тому же, в попытке быстрее достичь цели накопления, можно задаться вопросом: как получить немного больше денег, как их заработать, проще говоря. А это уже отдельная тема для разговора.

Я думаю, что мой род деятельности влияет на финансовое воспитание детей, но не слишком сильно. Мы стараемся говорить с ними, как со взрослыми, в том числе и про деньги. Со стороны иногда даже может показаться, что мы обсуждаем слишком серьезные темы. Но я верю, что дети способны понимать и осмысливать намного больше, чем нам иногда кажется.

У каждого из детей есть своя карточка — делал себе, сделал и им. Во-первых, я и сам не люблю наличные, у меня их зачастую просто нет в кошельке. Соответственно, мне самому проще перевести деньги с карточки на карточку, чем идти в банкомат. Во-вторых, используя карточку, нет необходимости помнить, на что были потрачены средства, можно просто сформировать выписку и проанализировать основные траты. В-третьих, надо учиться пользоваться безналичными способами оплаты, а карточка, пожалуй, самый распространенный из них. В-четвертых, современные дети много времени проводят в интернете. Соответственно периодически и тратят там же. А поскольку часть покупок физически не существует (компьютерные игры, музыка, различного рода сервисы), то и оплатить их при доставке наличными тоже вряд ли можно.

Дмитрий Грузицкий, первый заместитель председателя правления ОАО «Технобанк»:

— У меня двое детей. Сыну 14 лет, дочери — 20. Они уже в таком возрасте, когда просто рассказывать им о финансовой грамотности не главное, гораздо важнее обучать правильному отношению к деньгам, умению планировать, вести учет доходов и расходов.



Дмитрий с женой Татьяной, сыном Андреем (14 лет) и дочерью Викторией (20 лет)

Как таковых денег на карманные расходы детям в нашем семейном бюджете нет. Конечно, нужно чтобы у ребенка была небольшая сумма наличными: на какие-то мелкие расходы, проезд, например, но для этого вполне достаточно десять рублей в неделю. Все крупные и существенные покупки все равно делают родители. Дочь уже студентка, получает стипендию и подрабатывает. Это ее деньги, она распоряжается ими по своему усмотрению. У сына до 14 лет была детская карточка, как дополнительная к моему счету, а сейчас есть своя. Он подключил мобильное приложение: сам платит за телефон и питание в школе, постоянно переводит свободные деньги на интернет-депозит. Недавно оформил еще одну карточку для поездок за границу, у которой есть кэш-бэк. Например, если мы путешествием всей семьей, какие-то расходы он оплачивает своей карточкой. Мы их потом возмещаем, но кэш-бэк — это уже его доход.

Основное преимущество карточек — это удобство родителей, я так считаю. Во-первых, это контроль за расходами ребенка, ведь SMS-оповещение приходит мне, поэтому я всегда в курсе, на что деньги тратятся. Во-вторых, это мое спокойствие: по тем же совершенным операциям я могу понять, где ребенок находится прямо сейчас. Ну и в-третьих, это изучение той самой финансовой грамотности на практике. Ведь дети сейчас все пробуют «на зуб», им важно самим разобраться.

Думаю, то, чем я занимаюсь, очень влияет на финансовое воспитание детей. Они интересуются, где я работаю, что делаю. Когда дети приходят с вопросами, я делюсь опытом. У нас есть общее правило, которого мы придерживаемся в семье: не экономим на учебе, на спорте и еде, все остальные расходы — по согласованию. Дети перенимают эту модель. Личные деньги они могут тратить и без нашего ведома, если им это нужно. Но, если спрашивают, то я всегда советую, как поступить.

На мой взгляд, важно научить детей правильно распоряжаться любой суммой. Когда ребенок поймет основные правила распределения и экономии денег, то он будет относиться к средствам одинаково серьезно, независимо от суммы. Еще важно доверять: я не увлекаюсь тотальным контролем, и дети имеют возможность принимать решения сами, но и ответственность за свои действия они тоже несут. Потратил необоснованную сумму — объясни, тогда и конфликта не будет.

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