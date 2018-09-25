В Беларуси перепишут права потребителей. Что изменится для покупателей и продавцов

В Беларуси к концу этого года перепишут права потребителей. Так, 23 декабря 2018 года вступят в силу поправки, которые внесли в Закон «О защите прав потребителей». Об этом рассказала заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Ирина Барышникова. При внесении изменений и дополнений в закон были учтены пожелания бизнеса и обществ потребителей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что же изменится в законе. Во-первых, теперь потребителям будут предоставлять больший объем информации о товаре. Теперь в описании обязательно должна быть указана страна его происхождения и класс энергоэффективности.

Во-вторых, покупатели сами смогут выбирать способ оплаты.

— Будет определено право выбирать способ оплаты — наличный или безналичный. Продавец будет обязан предоставить покупателю такую возможность, — поясняет Ирина Барышникова. — Также продавцам запретят устанавливать различные цены при разном способе оплаты.

В-третьих, если человек захочет сдать товар, то возврат денег за него будет сделан в той же форме, что и была произведена его оплата. Если покупатель заплатил картой, значит, деньги вернутся на карту, если наличными — вернут наличные.

Потребители смогут расторгать договоры в одностороннем порядке. Кроме того, будут дополнены условия возврата товаров надлежащего качества: их нужно будет сдавать в упаковке, в которой они продавались.

Будет введено право потребителя на одностороннее расторжение договора, а также дополнены условия возврата качественного товара, без дефектов: для этого необходимо наличие упаковки, однако она, по словам экспертов, может быть вскрыта — ведь любой товар рекомендовано проверять перед покупкой. Ирина Барышникова уточнила, что упаковка может быть вскрытой. И лучше всего, если вскроет ее продавец прямо в магазине, чтобы покупатель мог удостовериться, что товар без дефектов.

С вступлением в действие поправок вернуть сложнотехнический товар, к примеру, холодильник, при наличии мелких дефектов станет проще.

— Если раньше для возврата такого товара требовался существенный недостаток, теперь в течение 30 дней он возможен при обнаружении любого дефекта, — объясняет Ирина Барышникова.

Еще одно нововведение — потребитель будет не обязан показывать документы, удостоверяющие личность, при расторжении договора. Это нужно будет делать только в том случае, если документы использовались, когда договор заключался.

Обсуждался в МАРТ и вопрос о защите прав потребителей в отношениях с физлицами. Есть ряд видов деятельности, которыми люди могут заниматься без оформления ИП.

— У нас в законе включены физлица, которые являются ремесленниками. Они не регистрируются как ИП, но отношения с ними регулируются Законом «О защите прав потребителей», — говорит Ирина Барышникова. — Он же распространяется на физлиц, которым дано право торговли на рынках или других установленных местах. На иных лиц, которые по 337 указу имеют право оказывать услуги, Закон «О защите прав потребителей» не распространяется. Отношения с ними регулируются Гражданским кодексом.