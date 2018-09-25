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Экономическое обоснование использования услуги IaaS

26.09.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Экономическое обоснование использования услуги IaaS
Экономическое обоснования использования услуги IaaS

Оценка и расчеты – залог верного решения

Не каждая компания способна обозначить и оценить главные критерии перехода в облако, чтобы принять правильно решение. В итоге, из-за ошибочных расчетов делаются неправильные выводы о том, что использование облака в перспективе выходит дороже, чем собственная инфраструктура. Но это не так!

Для того чтобы доказать обратное, возьмем в качестве примера проект – запуск интернет-магазина крупного продавца электроники. Главные задачи инфраструктурного проекта – обеспечение надежности, доступности и возможность распределения нагрузки. Компания планирует удвоить число магазинов в ближайшие два года с 20 до 40, а также запустить услугу онлайн-резервирования товаров.

Экономическое обоснование использования услуги IaaS

Экономическое обоснования использования услуги IaaS

Для решения поставленной задачи необходимо определить, что выгоднее: купить оборудование и построить собственную инфраструктуру или арендовать виртуальные вычислительные ресурсы в рамках услуги IaaS. Важно выбрать наиболее экономически целесообразное решение, удовлетворяющее задачам надежности и производительности.

Компоненты системы

В первую очередь необходимо точно определить техническую составляющую проекта, без которой невозможно сделать экономические расчеты. По проекту необходимы:

  • Сервер Nginx (Intel Xeon 2.6 GHz, 4С, RAM 12 GB, HDD 1,5 TB SAS) – 1 шт.
  • Веб-сервер (Intel Xeon 2.6 GHz, 4C, RAM 20 GB, HDD 1,5 TB SAS) – 2 шт.
  • Сервер БД (Intel Xeon 2.6 GHz, 16C, RAM 56 GB, HDD 1,5TB SAS) – 2 шт.
  • Сервер журналов Memcached, Logs (Intel Xeon 2.6 GHz, 2C, RAM 12 GB, HDD 3TB SAS) – 2 шт.

Строим собственную ИТ-инфраструктуру

Для того чтобы соответствовать требованиям по доступности и нагрузке, выберем решение, основанное на использовании блейд-серверов Cisco UCS c Fabric Interconnect. Оно отлично зарекомендовало себя в корпоративном секторе. Систему хранения построим на оборудовании NetApp. Компоненты необходимо задублировать, как это предписано проектом.

При развертывании собственной ИТ-инфраструктуры компания сталкивается с капитальными и эксплуатационными затратами, поэтому вместо одной статьи расходов на оборудование их становится значительно больше.

В первую очередь при закупке оборудования и построении инфраструктуры учитывают затраты на создание аппаратной платформы:

  • затраты на проектирование – 2 000$;
  • затраты на серверы – 120 000$;
  • затраты на систему хранения данных – 100 000$;
  • затраты на сетевое оборудование и соединительные кабели – 50 000$;
  • затраты на обучение специалистов – 2 000$;
  • затраты на инсталляционные работы по установке, коммутации и настройке оборудования – 1 000$.
Итого, затраты на создание аппаратной платформы – 275 000$.

Помимо затрат на оборудование, необходимо приобрести программное обеспечение:

  • затрат на лицензии ПО (VMware) – 30 000$;
  • затрат на установку и настройку ПО – 500$ (в рамках ежемесячного оклада за работу);
  • затрат на обучение специалистов работе с ПО – 0$ (обошлись собственными знаниями).
Итого, затраты на программную составляющую – 30 500$.

Помимо единовременных затрат, необходимо учитывать эксплуатационные (аренда, электропитание, техническое обслуживание, ремонт и т.п.). Так как они имеют повторяющийся характер, то их обычно рассчитывают в долларах за год. К ним относятся (в месяц):

  • затраты на эксплуатацию площадки размещения (серверная) – 0$ (собственное помещение);
  • затраты на эксплуатацию аппаратного комплекса – 8 000$;
  • затраты на эксплуатацию программного обеспечения – 500$;
  • затраты на персонал, занятый поддержкой ИТ-инфраструктуры – 1 500$;
  • затраты на управленческий персонал – 500$.
Итого, эксплуатационные затраты – 10 500$ (в месяц) или 126 000$ (в год).

Так как мы рассматриваем долгосрочный проект, то в перспективе нескольких лет расходы выглядят так:

  • 1 год – 275 000$ + 30 500$ + 9 месяцев по 10 500$ (так как 3 месяца шла установка и запуск) = 400 000$;
  • 2 год – 126 000$;
  • 3 год - 126 000$.
Итого, затраты за 3 года – 652 000$.

Берем облачную инфраструктуру в аренду по модели IaaS

Рассмотрим альтернативный вариант, в котором вся вычислительная инфраструктура берется в аренду у облачного провайдера. Для преобразуем требуемые ресурсы в числовые показатели ядер CPU, RAM и дискового пространства. Получаем следующее:

Первая площадка провайдера - vDC1

  • vCPU (3.0 GHz) – 50
  • RAM (1 GB) – 150
  • HDD SAS (1 GB) – 10000
  • SSD (1 GB) – 800

Вторая площадка провайдера – vDC2

 
 
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Сегодня каждая организация стремится использовать средства наиболее целесообразно и каждое используемое решение рассчитывается на окупаемость.
 
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