|
Экономическое обоснование использования услуги IaaS
Оценка и расчеты – залог верного решения
Не каждая компания способна обозначить и оценить главные критерии перехода в облако, чтобы принять правильно решение. В итоге, из-за ошибочных расчетов делаются неправильные выводы о том, что использование облака в перспективе выходит дороже, чем собственная инфраструктура. Но это не так!
Для того чтобы доказать обратное, возьмем в качестве примера проект – запуск интернет-магазина крупного продавца электроники. Главные задачи инфраструктурного проекта – обеспечение надежности, доступности и возможность распределения нагрузки. Компания планирует удвоить число магазинов в ближайшие два года с 20 до 40, а также запустить услугу онлайн-резервирования товаров.
Экономическое обоснования использования услуги IaaS
Для решения поставленной задачи необходимо определить, что выгоднее: купить оборудование и построить собственную инфраструктуру или
Компоненты системы
В первую очередь необходимо точно определить техническую составляющую проекта, без которой невозможно сделать экономические расчеты. По проекту необходимы:
Строим собственную ИТ-инфраструктуру
Для того чтобы соответствовать требованиям по доступности и нагрузке, выберем решение, основанное на использовании блейд-серверов Cisco UCS c Fabric Interconnect. Оно отлично зарекомендовало себя в корпоративном секторе. Систему хранения построим на оборудовании NetApp. Компоненты необходимо задублировать, как это предписано проектом.
При развертывании собственной ИТ-инфраструктуры компания сталкивается с капитальными и эксплуатационными затратами, поэтому вместо одной статьи расходов на оборудование их становится значительно больше.
В первую очередь при закупке оборудования и построении инфраструктуры учитывают затраты на создание аппаратной платформы:
Итого, затраты на создание аппаратной платформы – 275 000$.
Помимо затрат на оборудование, необходимо приобрести программное обеспечение:
Итого, затраты на программную составляющую – 30 500$.
Помимо единовременных затрат, необходимо учитывать эксплуатационные (аренда, электропитание, техническое обслуживание, ремонт и т.п.). Так как они имеют повторяющийся характер, то их обычно рассчитывают в долларах за год. К ним относятся (в месяц):
Итого, эксплуатационные затраты – 10 500$ (в месяц) или 126 000$ (в год).
Так как мы рассматриваем долгосрочный проект, то в перспективе нескольких лет расходы выглядят так:
Итого, затраты за 3 года – 652 000$.
Берем облачную инфраструктуру в аренду по модели IaaS
Рассмотрим альтернативный вариант, в котором вся вычислительная инфраструктура берется
Первая площадка провайдера - vDC1
Вторая площадка провайдера – vDC2
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня каждая организация стремится использовать средства наиболее целесообразно и каждое используемое решение рассчитывается на окупаемость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)