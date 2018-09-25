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До 50 км на одной электротяге: в Париже дебютирует "подзаряжаемый" гибрид DS 7 Crossback
Входящая в состав концерна PSA компания DS Automobiles кроме анонсированного ранее компактного «паркетника»
Новая модификация DS 7 Crossback получила обозначение E-Tense и, в отличие от стандартных версий с традиционными ДВС, является полноприводной — как и у прочих моделей, созданных на платформе EMP2, трансмиссия 4×4 предусмотрена лишь в гибридной конфигурации.
Гибридная схема с отдельным электромотором на задней оси DS 7 Crossback точно такая же, как и у рассекреченной накануне бензоэлектрической модификации соплатфоременного «паркетника»
Предусмотрено четыре ездовых режима — Zero Emission (движение на электротяге), Sport (заточен на максимальную отдачу), Hybrid и «внедорожный» 4WD. Вариантов зарядки аккумулятора тоже несколько — от домашней сети за 8 часов или за два часа при использовании специального зарядного устройства с силой тока 32А (мощностью 6,6 кВт), а также во время езды при торможении в режиме рекуперации.
Европейские продажи DS 7 Crossback E-Tense начнутся в начале следующего года.
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Полку подзаряжаемых гибридов прибыло. ВЫ 7 Crossback получил тяговую батарею, которой хватает на 50 км пробега на электричестве.
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