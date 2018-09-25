С 28 по 30 сентября на территории Несвижского района проводится профилактическая акция «Безопасный обгон»

Поделитесь с друзьями















Анализ дорожной обстановки свидетельствует, что на территории Минской области сохраняется негативная тенденция роста такого вида происшествий как лобовые столкновения. Одной из предпосылок дорожных трагедий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Как правило, указанные происшествия влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс.

Уважаемые водители! Если ваш видеорегистратор зафиксировал нарушение правил обгона, просьба предоставлять запись в ОГАИ Несвижского РОВД. Помните: водители, нарушившие правила обгона, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.