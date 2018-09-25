28 сентября, с 10.00 до 11.00, по номеру 5-13-95 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александром Викторовичем КРУГЛИКОМ.
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Состоится «прямая телефонная линия»
26.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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28 сентября, с 10.00 до 11.00, по номеру 5-13-95 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела идеологической работы, культуры и
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