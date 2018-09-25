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Журналист TUT.by признался, что подписал бумагу о сотрудничестве со спецслужбами

26.09.2018 09:25 — Разное | KYKY  
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Журналист TUT.by Дмитрий Бобрик, один из подозреваемых по «делу БелТА», на своей странице в Facebook рассказал, что «написал бумагу о сотрудничестве» в ходе допроса 7 августа в здании Следственного комитета. Основатели портала и другие журналисты поддержали Дмитрия.

Бобрик вспомнил события, происходившие 7 августа: «После трехчасового обыска в квартире 7 августа меня отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Именно в здании СК, где меня продержали до позднего вечера, я позвонил себе проявить слабость, струсить. Здесь в адрес поступали прямые угрозы – в мой адрес, и в адрес моих родных и близких. Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. Здесь меня затрясло, мне угрожали самым важным в жизни. Я написал бумагу о сотрудничестве».

Он отметил, что не сделал ничего в рамках этого «сотрудничества». «Не смогу после этого смотреть на себя в зеркало», – сказал он и добавил, что спецслужбы усилили давление на него, когда поняли, что не получат от него нужной информации. 

Кроме всех неравнодушных, Дмитрия поддержали также Юрий Зиссер, основатель TUT.by, и Кирилл Волошин, сооснователь портала. «Моя поддержка Дмитрию за мужество, честность и чистую совесть!» – написал Зиссер.

Отметим, что за сутки до сообщения Бобрика о «деле БелТА» напомнил беларуский философ и преподаватель Владимир Мацкевич. Он как раз призывал находящихся под следствием журналистов TUT.by и БелаПАН рассказать, подписали ли они бумагу о сотрудничестве. «Никому сейчас не нужно доводить дело до суда, никому не нужно сажать этих журналистов в тюрьму. Нужно просто вынудить их делать то, что нужно режиму. Сделать ответственных лиц, редакторов и журналистов зависимыми от властей, оставив их работать в как бы независимых СМИ. То есть, сохранить за ТУТ.by и БелаПАН репутацию и статус независимых СМИ, но сделать зависимыми журналистов и редакции», – объяснял Владимир.

Мацкевич сказал, что журналисты могут рассказать об этой бумаге, она никак не относится к подписке о неразглашении: «Вы можете всему миру рассказать, что подписали документ о неразглашении. Так и не разглашайте то, что касается дела и того, чем интересовалось следствие. Но вы можете огласить своё согласие на неразглашение. Если вы подписали соглашение о сотрудничестве, то это не значит, что вы не можете сказать об этом вслух и громко. Если вы об этом скажете, органы сами откажутся от сотрудничества с вами. Думаю, вам это только на руку. Потеряв ценность для спецслужб, вы избавитесь и от их попыток давить на вас. Вы их перестанете интересовать».

Ольга Лойко, редактор TUT.by, которая исполняла обязанности главреда, пока Марина Золотова была задержана, также поддержала Дмитрия.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова на своей странице в Facebook очень кратко прокомментировала новость. Юлия дала понять, что СК никого не вербовал – правда, этого никто и не утверждал. Бобрик не уточнял, с каким именно ведомством подписал бумагу о сотрудничестве.

Читайте по теме: «Платили мало, но тратить некогда, потому что некогда жить». Монологи экс-сотрудников Следственного комитета

 
Теги: Новости
 
 
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Журналист TUT.by Дмитрий Бобрик, один из подозреваемых по «делу БелТА», на своей странице в Facebook рассказал, что «написал бумагу о сотрудничестве» в ходе допроса 7...
 
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