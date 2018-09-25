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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из пострадавших от взрыва на "Могилевдреве" перевели на лечение в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Рано утром после консультации и обследования одна пациентка (в крайне тяжелом состоянии) была госпитализирована в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Сегодня планируется перевод в Минск еще нескольких пациентов", - отметили в пресс-службе.

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