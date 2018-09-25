Больше некуда идти. Белорусский рынок труда начинает схлопываться?

пишет banki24.by. Чистый отток кадров в августе наблюдался и в прошлые годы. Однако в 2016 и 2017 годах он был менее крупным. Так, в позапрошлом году крупные и средние предприятия покинули 9,9 тыс. человек, в прошлом — 7,6 тыс. человек. Это значит, что в абсолютном выражении отток кадров в августе-2018 стал сильнейшим за 3 года. На место каждых 100 уволенных в августе 2018 года пришло только 89 принятых. Таким образом, на чистой основе часть экономики, отслеживаемую госорганами, покинули 10,2 тыс. человек,banki24.by. Чистый отток кадров в августе наблюдался и в прошлые годы. Однако в 2016 и 2017 годах он был менее крупным. Так, в позапрошлом году крупные и средние предприятия покинули 9,9 тыс. человек, в прошлом — 7,6 тыс. человек. Это значит, что в абсолютном выражении отток кадров в августе-2018 стал сильнейшим за 3 года. На место каждых 100 уволенных в августе 2018 года пришло только 89 принятых.





Это хуже, чем аналогичный показатель в 2017 году — тогда было 100 на 92. Ухудшение соотношения принятых и уволенных работников отмечается уже второй месяц подряд. В июле 2018 года коэффициент замещения составил 101,7%, а в июле 2017-го — 102,5%. Такая динамика рынка труда может указывать на то, что процесс оживления завершился и рынок стал падать вслед за схлопывающейся экономикой. Впрочем, пока есть и свидетельства, что все не так уж и плохо.





Каждый год после завершения уборочной в сельском хозяйстве увольняют большое количество сезонных работников. Сроки уборочной кампании постоянно меняются из-за разных погодных условий. Так вышло и теперь: в 2018 году косовица началась на пару недель раньше, чем в 2017-м. Как итог, в августе 2018 года коэффициент замещения уволенных принятыми у аграриев обвалился до 70,2%. Для сравнения: в августе-2017 было 84,9%. Далеко не лучшие результаты в августе-2018 показала белорусская обрабатывающая промышленность. На 100 уволенных по этому виду деятельности пришлось лишь 88 принятых на работу. Справочно: в 2017 году за август каждые 100 уволенных были замещены 103,9 принятых.









На чистой основе работу на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности потеряли 1,9 тыс. человек. В прошлом году чистая прибавка в занятости составила 0,5 тыс. человек. Массовые сокращения прокатились по энергетике. Нетто-результат у организаций энергетики в августе 2018 года сложился на отметке минус 0,9 тыс. человек. Коэффициент замещения уволенных принятыми составил всего 62,2% против 83,9% в 2017 году. В последнее время по системе Белэнерго катком прошлись проверки Комитета госконтроля. Очень возможно, что осенью и зимой кадровые потери энергетиков только усилятся.



