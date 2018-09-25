ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше некуда идти. Белорусский рынок труда начинает схлопываться?

26.09.2018 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тревожные вести поступают с рынка труда Беларуси. Официальная статистика фиксирует негативные тенденции. Попробуем в них разобраться. По данным Белстата, в августе 2018 года крупные и средние предприятия приняли на работу 82,7 тыс. человек, уволили — 92,9 тыс. человек.

Больше некуда идти. Белорусский рынок труда начинает схлопываться?
Таким образом, на чистой основе часть экономики, отслеживаемую госорганами, покинули 10,2 тыс. человек, пишет banki24.by. Чистый отток кадров в августе наблюдался и в прошлые годы. Однако в 2016 и 2017 годах он был менее крупным. Так, в позапрошлом году крупные и средние предприятия покинули 9,9 тыс. человек, в прошлом — 7,6 тыс. человек. Это значит, что в абсолютном выражении отток кадров в августе-2018 стал сильнейшим за 3 года. На место каждых 100 уволенных в августе 2018 года пришло только 89 принятых. 

Это хуже, чем аналогичный показатель в 2017 году — тогда было 100 на 92. Ухудшение соотношения принятых и уволенных работников отмечается уже второй месяц подряд. В июле 2018 года коэффициент замещения составил 101,7%, а в июле 2017-го — 102,5%. Такая динамика рынка труда может указывать на то, что процесс оживления завершился и рынок стал падать вслед за схлопывающейся экономикой. Впрочем, пока есть и свидетельства, что все не так уж и плохо. 

Каждый год после завершения уборочной в сельском хозяйстве увольняют большое количество сезонных работников. Сроки уборочной кампании постоянно меняются из-за разных погодных условий. Так вышло и теперь: в 2018 году косовица началась на пару недель раньше, чем в 2017-м. Как итог, в августе 2018 года коэффициент замещения уволенных принятыми у аграриев обвалился до 70,2%. Для сравнения: в августе-2017 было 84,9%. Далеко не лучшие результаты в августе-2018 показала белорусская обрабатывающая промышленность. На 100 уволенных по этому виду деятельности пришлось лишь 88 принятых на работу. Справочно: в 2017 году за август каждые 100 уволенных были замещены 103,9 принятых. 


На чистой основе работу на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности потеряли 1,9 тыс. человек. В прошлом году чистая прибавка в занятости составила 0,5 тыс. человек. Массовые сокращения прокатились по энергетике. Нетто-результат у организаций энергетики в августе 2018 года сложился на отметке минус 0,9 тыс. человек. Коэффициент замещения уволенных принятыми составил всего 62,2% против 83,9% в 2017 году. В последнее время по системе Белэнерго катком прошлись проверки Комитета госконтроля. Очень возможно, что осенью и зимой кадровые потери энергетиков только усилятся.


 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тревожные вести поступают с рынка труда Беларуси. Официальная статистика фиксирует негативные тенденции. Попробуем в них разобраться. По данным Белстата, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист TUT.by признался, что подписал бумагу о сотрудничестве со спецслужбами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика