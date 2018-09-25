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В Перу автобус упал в пропасть: погибли больше 20 человек
В Перу произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором погиб 21 человек, еще 15 получили ранения, сообщает Peru21.
Инцидент произошел около города Куско. Автобус, в котором находились 35 человек, столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты в 300 метров.
Напомним, ранее в Финляндии пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, а в Турции перевернулся автобус,
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В Перу произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором погиб 21 человек, еще 15 получили ранения, сообщает Peru21.
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