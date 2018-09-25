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В Беларуси возможны заморозки. Укрывайте урожай

26.09.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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26 сентября погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.

. Ожидается облачно с прояснениями, пишет telegraf.by. Днем по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый, по северо-западной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки до 0..-3°С, максимальная температура днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем - начнет падать.


По данным Белгидромета, в связи с ожидаемыми ночными заморозками желательно завершить уборку яблок и груш поздних сортов, предназначенных для хранения, провести сбор облепихи, завершить уборку теплолюбивых культур, картофеля. Не оставляйте без укрытия выкопанные корнеплоды.

27 сентября республика будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов, от атлантического циклона смещающегося на Балтийское море. Увеличится и уплотнится облачность. Временами будут идти дожди. Ветер западный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +11..+18°С.


28 сентября на погодные условия скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Вологодскую область России. В Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, ночью по северной половине, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу до +19..+21°С.


 
 
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26 сентября погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем...
 
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