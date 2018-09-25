Цитата. Зиссер: Если Бобрика задержат за мат, пьяную драку или наркотики с оружием — будет ясно, кто за этим стоит

«Моя поддержка Дмитрию за мужество, честность и чистую совесть! Что ж, если скоро (или нескоро — силовики умеют мстить с отсрочкой) мы узнаем, что Диму задержали за ругань матом, пьяную драку или наркотики с оружием, либо услышим об увольнении его родных или близких, а также репрессиях против его друзей, сразу будет ясно, кто за этим стоит и почему», — написал Зиссер.



