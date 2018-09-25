|
Цитата. Зиссер: Если Бобрика задержат за мат, пьяную драку или наркотики с оружием — будет ясно, кто за этим стоит
Основатель Tut.by Юрий Зиссер в своём фейсбуке прокомментировал ситуацию с признанием журналиста Tut.by Дмитрия Бобрика, который сообщил, что в Следственном комитете его шантажом завербовали.
«Моя поддержка Дмитрию за мужество, честность и чистую совесть! Что ж, если скоро (или нескоро — силовики умеют мстить с отсрочкой) мы узнаем, что Диму задержали за ругань матом, пьяную драку или наркотики с оружием, либо услышим об увольнении его родных или близких, а также репрессиях против его друзей, сразу будет ясно, кто за этим стоит и почему», — написал Зиссер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цитата. Зиссер: Если Бобрика задержат за мат, пьяную драку или наркотики с оружием — будет ясно, кто за этим стоит
Основатель Tut.by Юрий Зиссер в своём фейсбуке прокомментировал ситуацию с признанием журналиста Tut.by Дмитрия Бобрика, который сообщил, что в Следственном комитете...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)