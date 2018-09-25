Почему упал курс доллара

За последнюю неделю курс доллара в Беларуси упал на 2,5 процента до 2,0820. Евро подешевел на 1,5 процента до 2,4488. Курс российского рубля вырос на 0,6 процента до 3,1507. В целом к корзине белорусский рубль укрепился на 0,8 процента.





При этом российский рубль укрепился к валютной корзине ЦБ РФ на 2,6 процента. Баррель Brent подорожал на 2,3 процента до 80,84 доллара. Доллар ослабел по отношению к евро на 0,7 процента, пара EUR/USD достигла отметки 1,1753.





– Доллар слабеет на международном рынке уже несколько недель подряд, несмотря на хорошие экономические данные и повышение процентной ставки ФРС США.





Последний стимул для роста евро против доллара дал глава ЕЦБ Марио Драги, который в недавнем выступлении позитивно оценил перспективы экономики еврозоны.





На этом фоне курс доллара на белорусском рынке снизился куда более ощутимо, чем курс евро.





На предстоящей неделе мы снова можем стать свидетелями заметных колебаний валютной пары EUR/USD – в среду будут озвучены итоги очередного заседания ФРС США.





Кроме того, на наш рынок все так же влияет ситуация в России. Российский рубль продолжает укрепляться на фоне целого ряда факторов поддержки.





Среди них – дорогая нефть, очередной налоговый период, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и оптимизм в отношении валют развивающихся стран, который сохраняется уже несколько недель.





Масштабная распродажа российских активов приостановилась, и российская валюта активно отыгрывает понесенные ранее потери.





Примечательно, что в четверг 20 сентября США в очередной раз расширили антироссийские санкции, однако российский рубль на них никак не отреагировал.





Это связано с тем, что санкции не имеют прямого отношения к экономике и финансовым рынкам, они затрагивают сферу обороны.





Вместе с тем, для рубля сохраняются серьезные риски. Анонсированное летом решение по поводу санкций, затрагивающих российский госдолг, системообразующие банки и стратегически важные компании, все еще не принято.









Кроме того, позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран могут в любой момент вновь смениться негативом.





Ведь риски замедления глобального экономического роста на фоне масштабных торговых войн никуда не исчезли.





С учетом неопределенности на внешних рынках, в ближайшее время нужно быть готовым к любым курсовым колебаниям.



