ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему упал курс доллара

26.09.2018 09:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Почему так сильно подешевели доллар и евро, и будет ли это падение продолжаться в ближайшие дни? На данные вопросы belmir.by ответила Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

За последнюю неделю курс доллара в Беларуси упал на 2,5 процента до 2,0820. Евро подешевел на 1,5 процента до 2,4488. Курс российского рубля вырос на 0,6 процента до 3,1507. В целом к корзине белорусский рубль укрепился на 0,8 процента.

При этом российский рубль укрепился к валютной корзине ЦБ РФ на 2,6 процента. Баррель Brent подорожал на 2,3 процента до 80,84 доллара. Доллар ослабел по отношению к евро на 0,7 процента, пара EUR/USD достигла отметки 1,1753.

– Доллар слабеет на международном рынке уже несколько недель подряд, несмотря на хорошие экономические данные и повышение процентной ставки ФРС США.

Последний стимул для роста евро против доллара дал глава ЕЦБ Марио Драги, который в недавнем выступлении позитивно оценил перспективы экономики еврозоны.

На этом фоне курс доллара на белорусском рынке снизился куда более ощутимо, чем курс евро.

На предстоящей неделе мы снова можем стать свидетелями заметных колебаний валютной пары EUR/USD – в среду будут озвучены итоги очередного заседания ФРС США.

Кроме того, на наш рынок все так же влияет ситуация в России. Российский рубль продолжает укрепляться на фоне целого ряда факторов поддержки.

Среди них – дорогая нефть, очередной налоговый период, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и оптимизм в отношении валют развивающихся стран, который сохраняется уже несколько недель.

Масштабная распродажа российских активов приостановилась, и российская валюта активно отыгрывает понесенные ранее потери.

Примечательно, что в четверг 20 сентября США в очередной раз расширили антироссийские санкции, однако российский рубль на них никак не отреагировал.

Это связано с тем, что санкции не имеют прямого отношения к экономике и финансовым рынкам, они затрагивают сферу обороны.

Вместе с тем, для рубля сохраняются серьезные риски. Анонсированное летом решение по поводу санкций, затрагивающих российский госдолг, системообразующие банки и стратегически важные компании, все еще не принято.


Кроме того, позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран могут в любой момент вновь смениться негативом.

Ведь риски замедления глобального экономического роста на фоне масштабных торговых войн никуда не исчезли.

С учетом неопределенности на внешних рынках, в ближайшее время нужно быть готовым к любым курсовым колебаниям.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему так сильно подешевели доллар и евро, и будет ли это падение продолжаться в ближайшие дни? На данные вопросы belmir.by ответила Жанна Кулакова, финансовый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь і Кітай сталі “жалезнымі братамі”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика