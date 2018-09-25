Губаревич и Козлов объяснили, почему заступились за «Белсат» и что думают о ситуации с Шило

Таким образом они решили ответить «на кампанию в социальных сетях против телеканала».





«Призываю все независимые политические структуры и общественные организации Беларуси, всех неравнодушных граждан страны поддержать Белсат и защитить его от нападок», — отметил Рымашевский.





Мы спросили у Юрия Губоревича и Николая Козлова, чем они руководствовались, подписывая это заявление.









Юрий Губаревич.





Наша нива. «Белсат» — это единственный источник получения независимой информации в телевизионном формате. Телевидение по-прежнему имеет большое влияние на граждан нашей страны. А «Белсат» выступал здесь не только против белорусской пропаганды, но и продвижения «русского мира». Шумиха вокруг телеканала не несет никакой пользы. Она возникла абсолютно на пустом месте, пишет





Мы наблюдаем спланированную акцию по дискредитации «Белсата», а де-факто по его уничтожению. Если «Белсат» закроют, то никому пользы от этого не будет», — сказал Губаревич.





Мы уточнили у политика, кто же тогда спланировал эту акцию против «Белсата»?





«Трудно говорить, кем это может быть организовано. Но мы видим, что в социальных сетях возникают все новые и новые сообщения. Многие из этих людей уже даже забыли, с чего все начиналось».





Исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов сказал, что ситуация с Иваном Шило «спорная», он ее комментировать не хотел бы. «Белсат» сам разберется», — уверен политик.









Николай Козлов. Фото svaboda.org.





«Поддержать телеканал — не мое решение, а политсовета. «Белсат» — это важный источник информации в телеформате. Я знаю, как в том же Несвиже собираются вместе пенсионеры и интеллигенция, чтобы посмотреть «Белсат». Если телеканал погибнет, то это создаст вакуум, который быстро заполнят «русским мир» и государственная пропаганда», — отметил Николай Козлов.



