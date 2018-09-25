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Стала известна реальная стоимость iPhone Xs Max
Компания TechInsights назвала реальную стоимость компонентов, из которых состоит новый iPhone Xs Max. Об этом
Специалисты TechInsights разобрали iPhone Xs Max (256 ГБ) и подсчитали, что стоимость всех внутренних компонентов устройства составляет 443 доллара. При этом в США смартфон с таким объемом памяти продают за 1249 долларов. В TechInsights также отметили, что себестоимость iPhone X (64 ГБ) в прошлом году равнялась 395,44 долларам.
Самым дорогим компонентом iPhone Xs Max оказался дисплей, который стоит 80,50 долларов. В iPhone X экран оценивался в 77,27 долларов. Процессор Apple A12
Подсчет TechInsights не включает многие затраты на смартфон вроде исследований, разработки программного обеспечения, рекламы и логистики.
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Себестоимость аппарата подсчитали в компании TechInsights.
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