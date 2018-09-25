Стала известна реальная стоимость iPhone Xs Max

Компания TechInsights назвала реальную стоимость компонентов, из которых состоит новый iPhone Xs Max. Об этом пишет Daily Mail.



iPhone Xs Max. Источник: techinsights.com

Специалисты TechInsights разобрали iPhone Xs Max (256 ГБ) и подсчитали, что стоимость всех внутренних компонентов устройства составляет 443 доллара. При этом в США смартфон с таким объемом памяти продают за 1249 долларов. В TechInsights также отметили, что себестоимость iPhone X (64 ГБ) в прошлом году равнялась 395,44 долларам.

Самым дорогим компонентом iPhone Xs Max оказался дисплей, который стоит 80,50 долларов. В iPhone X экран оценивался в 77,27 долларов. Процессор Apple A12 обходится производителю в 72 доллара, память — в 64,50 доллара, корпус и механические компоненты — в 58 долларов.

Подсчет TechInsights не включает многие затраты на смартфон вроде исследований, разработки программного обеспечения, рекламы и логистики.