Волейболистки «Минчанки» с поражения на тай-брейке стартовали в отборочном групповом этапе Кубка России, сообщает пресс-служба столичного клуба.



Фото: cev.eu

В первом поединке многократные чемпионки Беларуси и финалистки Кубка ЕКВ 25 сентября уступили в Череповце хозяйкам турнира, чемпионкам российской высшей лиги «А» прошлого сезона череповецкой «Северянке».

«Северянка» (Череповец) — «Минчанка» — 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:13, 15:12).

В составе «Минчанки» лучшей стала — Анна Гришкевич с 22 очками (20 брейк-поинтов, 1 эйс, 1 килл-блок), у Даны Анисовой — 12 очков (10 брейков и 2 килл-блока), у Екатерины Сокольчик — 11 очков (7 брейк-поинтов, 2 эйса, 2 килл-блока).

Самый результативный игрок у соперниц — Ксения Кравченко (26 очков).

В первой партии (25:21) преимущество «Минчанки» казалось неоспоримым, во второй белоруски уверенно повели после середины отрезка (20:15), но несколько ошибок минчанок и четкие действия соперниц на приеме помогли «Северянке» сначала сравнять счет, а потом и выиграть сет (25:21).

Третью партию соперники минчанки выиграли, а четвертая с самого начала шла под диктовку хозяек площадки. Неточные передачи и потери мяча почти не оставили белорусским девушкам шанса наверстать упущенное (13:25).

В пятой партии игра выравнялась, но несколько проигранных очков на подаче стали решающими в поражении «Минчанки» (12:15).

Несмотря на поражение, «Минчанка» имеет высокие шансы на выход из группы и путевку в следующий тур Кубка России. В следующую стадию пройдут три команды из пяти участников раунда в Череповце. Впереди у белорусской команды еще 3 игры.

26 сентября, 18.00. «Минчанка» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск).

27 сентября, 16.00. «Минчанка» — «Енисей» (Красноярск).

28 сентября, 16.00. «Минчанка» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Все игры можно увидеть в прямой трансляции на официальной странице волейбольного клуба «Северянка» в YouTube по этой ссылке .

Напомним, что в нынешнем сезоне «Минчанка» впервые выступит в суперлиге чемпионата России по волейболу.