ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волейболистки "Минчанки" с поражения на тай-брейке стартовали в Кубке России

26.09.2018 09:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волейболистки «Минчанки» с поражения на тай-брейке стартовали в отборочном групповом этапе Кубка России, сообщает пресс-служба столичного клуба.


Фото: cev.eu

В первом поединке многократные чемпионки Беларуси и финалистки Кубка ЕКВ 25 сентября уступили в Череповце хозяйкам турнира, чемпионкам российской высшей лиги «А» прошлого сезона череповецкой «Северянке».

«Северянка» (Череповец) — «Минчанка» — 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:13, 15:12).

В составе «Минчанки» лучшей стала — Анна Гришкевич с 22 очками (20 брейк-поинтов, 1 эйс, 1 килл-блок), у Даны Анисовой — 12 очков (10 брейков и 2 килл-блока), у Екатерины Сокольчик — 11 очков (7 брейк-поинтов, 2 эйса, 2 килл-блока).

Самый результативный игрок у соперниц — Ксения Кравченко (26 очков).

В первой партии (25:21) преимущество «Минчанки» казалось неоспоримым, во второй белоруски уверенно повели после середины отрезка (20:15), но несколько ошибок минчанок и четкие действия соперниц на приеме помогли «Северянке» сначала сравнять счет, а потом и выиграть сет (25:21).

Третью партию соперники минчанки выиграли, а четвертая с самого начала шла под диктовку хозяек площадки. Неточные передачи и потери мяча почти не оставили белорусским девушкам шанса наверстать упущенное (13:25).

В пятой партии игра выравнялась, но несколько проигранных очков на подаче стали решающими в поражении «Минчанки» (12:15).

Несмотря на поражение, «Минчанка» имеет высокие шансы на выход из группы и путевку в следующий тур Кубка России. В следующую стадию пройдут три команды из пяти участников раунда в Череповце. Впереди у белорусской команды еще 3 игры.

26 сентября, 18.00. «Минчанка» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск).

27 сентября, 16.00. «Минчанка» — «Енисей» (Красноярск).

28 сентября, 16.00. «Минчанка» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Все игры можно увидеть в прямой трансляции на официальной странице волейбольного клуба «Северянка» в YouTube по этой ссылке.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Минчанка» впервые выступит в суперлиге чемпионата России по волейболу.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки "Минчанки" с поражения на тай-брейке стартовали в отборочном групповом этапе Кубка России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Настаўнік музыкі: “Вясковыя дзеці — аратыя”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика