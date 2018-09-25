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Рыжий из "Иванушек" показал квартиру своего детства

26.09.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
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Андрей Григорьев-Аполлонов, один из солистов популярной в 90-е годы поп-группы «Иванушки International», выложил в своем Instagram видеоролик, снятый в сочинской квартире, где прошли его детство и юность.

Фото: @apollonov_ag

Видеоэкскурсия показывает типичный интерьер квартиры 90-х с ковром на стене, плакатами знаменитостей, наклейками и старыми советскими игрушками. Григорьев-Аполлонов отметил, что ремонта в квартире не было около 40 лет, и заявил, что намерен наконец отремонтировать и сдать жилье в аренду.


Открыть/скачать видео (4.46 МБ)

В комментариях к видеоролику многие подписчики выразили восхищение ностальгической атмосферой и попытались отговорить артиста от ремонта. «Андрюш, нельзя сдавать квартиру в ней столько истории и памяти. Лучше в ней сделать ремонт и оставить ее как музей семьи Андрея Григорьева-Аполлонова», — пишет пользователь viki_foreva. «Андрей, не надо там ремонт делать! Оставь все как есть! И пыль сохрани! Поклонницы будут приходить дышать тобой! Я — в первых рядах!», — вторит ей pitosha131.

 
 
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В квартире лет сорок не было ремонта.
 
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