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За первое полугодие в Беларуси выявили 426 поддельных купюр

26.09.2018 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
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За первое полугодие в Беларуси выявили 426 поддельных купюр
Фото из открытых источников

По итогам первых 6 месяцев 2018 года банковские работники выявили 426 поддельных денежных знаков, из которых 424 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты, сообщили в Нацбанке.

Доля подделок: 

  • доллары США - 54,7%,
  • российские рубли - 27,2%, 
  • евро – 12,9%, 
  • турецкие лиры – 2,8%,
  • белорусские рубли - 2,4%. 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 23%. 

За первое полугодие в Беларуси выявили 426 поддельных купюр Минчанин 4 года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро

Количество поддельных долларов сократилось на 7,2%, российских рублей – на 40,8%, евро – на 35,3%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) – в абсолютном выражении на 12 штук. 

 
 
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Традиционно больше всего подделок приходится на доллары.
 
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