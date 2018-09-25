За первое полугодие в Беларуси выявили 426 поддельных купюр

По итогам первых 6 месяцев 2018 года банковские работники выявили 426 поддельных денежных знаков, из которых 424 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты, сообщили в Нацбанке.
Доля подделок:
- доллары США - 54,7%,
- российские рубли - 27,2%,
- евро – 12,9%,
- турецкие лиры – 2,8%,
- белорусские рубли - 2,4%.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 23%.
Количество поддельных долларов сократилось на 7,2%, российских рублей – на 40,8%, евро – на 35,3%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) – в абсолютном выражении на 12 штук.