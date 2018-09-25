За первое полугодие в Беларуси выявили 426 поддельных купюр

По итогам первых 6 месяцев 2018 года банковские работники выявили 426 поддельных денежных знаков, из которых 424 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты, сообщили в Нацбанке.

Доля подделок:

доллары США - 54,7%,

российские рубли - 27,2%,

евро – 12,9%,

турецкие лиры – 2,8%,

белорусские рубли - 2,4%.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 23%.

Количество поддельных долларов сократилось на 7,2%, российских рублей – на 40,8%, евро – на 35,3%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) – в абсолютном выражении на 12 штук.