В Вороново для пенсионеров заготовят почти 2 тонны картофеля на зиму





Акция «Забота» проходит в рамках декады, приуроченной ко Дню пожилых людей. Зимними запасами обеспечат 6 ветеранов Великой Отечественной войны и 11 узников концлагерей.

Раньше волонтеры помогали пожилым собирать урожай с приусадебных участков, теперь картошку предоставляют колхозы района. Бригада, состоящая из молодежи, объезжает весь район и завозит картофель в каждый подвал. Кстати, проехать приходится много километров, ветераны проживают в деревнях по всему району.

В этом году волонтеры начнут акцию 8 октября и не закончат работу, пока не побывают у каждого из ветеранов района.





Организована акция совместными усилиями территориального центра социального обслуживания населения, вороновского совета ветеранов и РК БРСМ.

Кроме этого в Вороновском районе организовывают бесплатные киносеансы, праздничные мероприятия, «горячие линии» для решения актуальных проблем пожилых людей.

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