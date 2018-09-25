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В Вороново для пенсионеров заготовят почти 2 тонны картофеля на зиму

26.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороново для пенсионеров заготовят почти 2 тонны картофеля на зиму

Акция «Забота» проходит в рамках декады, приуроченной ко Дню пожилых людей. Зимними запасами обеспечат 6  ветеранов Великой Отечественной войны и 11 узников концлагерей. 

Раньше волонтеры помогали пожилым собирать урожай с приусадебных участков, теперь картошку предоставляют колхозы района. Бригада, состоящая из молодежи, объезжает весь район и завозит картофель в каждый подвал. Кстати, проехать приходится много километров, ветераны проживают в деревнях по всему району. 

В этом году волонтеры начнут акцию 8 октября и не закончат работу, пока не побывают у каждого из ветеранов района. 

В Вороново для пенсионеров заготовят почти 2 тонны картофеля на зиму

Организована акция совместными усилиями территориального центра социального обслуживания населения, вороновского совета ветеранов и РК БРСМ. 

Кроме этого в Вороновском районе организовывают бесплатные киносеансы, праздничные мероприятия, «горячие линии» для решения актуальных проблем пожилых людей. 

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http://grodnonews.by/

 
 
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Акция «Забота» проходит в рамках декады, приуроченной ко Дню пожилых людей. Зимними запасами обеспечат 6  ветеранов Великой Отечественной войны и 11 узников...
 
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