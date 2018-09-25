|
Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии
26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии, сообщает местное издание The Local.
Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на севере Италии на горе Монте-Серра и из-за ветра быстро распространился. Сообщается об эвакуации более 500 местных жителей, по предварительным данным, несколько человек отравились продуктами горения.
В тушении огня принимают участие пожарные расчеты, добровольцы, задействованы несколько самолетов и другая техника. Работы осложняет погода. Пожарные заявляют, что причиной пожара мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем. Для людей организованы пункты временного размещения.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии, сообщает местное издание The Local. Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на севере Италии на горе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)