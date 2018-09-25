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Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии

26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии

Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии, сообщает местное издание The Local.

Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на севере Италии на горе Монте-Серра и из-за ветра быстро распространился. Сообщается об эвакуации более 500 местных жителей, по предварительным данным, несколько человек отравились продуктами горения.

В тушении огня принимают участие пожарные расчеты, добровольцы, задействованы несколько самолетов и другая техника. Работы осложняет погода. Пожарные заявляют, что причиной пожара мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем. Для людей организованы пункты временного размещения.

Источник: БЕЛТА.

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Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии, сообщает местное издание The Local. Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на севере Италии на горе...
 
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