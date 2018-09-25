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Жителей Жлобинского района приглашают на концерт, посвящённый Дню пожилых людей
26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Районный совет ветеранов и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома приглашают жителей района на праздничный концерт, посвящённый Дню пожилых людей, который состоится 27 сентября в 11.00 в городском центре культуры.
В программе – творческие номера от солистов и коллективов Жлобинщины.
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Районный совет ветеранов и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома приглашают жителей района на праздничный концерт,...
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