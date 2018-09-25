Жителей Жлобинского района приглашают на концерт, посвящённый Дню пожилых людей

Районный совет ветеранов и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома приглашают жителей района на праздничный концерт, посвящённый Дню пожилых людей, который состоится 27 сентября в 11.00 в городском центре культуры.

В программе – творческие номера от солистов и коллективов Жлобинщины.





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