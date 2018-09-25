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Сильный снегопад прошел в Румынии
26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Снежный покров в повете Сибиу в районе озера Балеа на данный момент составляет 4-6 см, а местами до 10 см. Об этом сообщает телеканал Realitatea.
Ночью температура опустилась до минус 6 градусов по Цельсию. Чтобы избежать транспортных заторов и пробок, власти страны активизировали снегоуборочную технику. Синоптики предупреждают, что холод и снегопады продлятся до пятницы.
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Снежный покров в повете Сибиу в районе озера Балеа на данный момент составляет 4-6 см, а местами до 10 см. Об этом сообщает телеканал Realitatea. Ночью...
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