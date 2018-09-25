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Какие нарушения обнаружили в школах Гродненской области?
26.09.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Комитет государственного контроля Гродненской области подвел итоги подготовки учреждений образования к учебному году.
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Комитет государственного контроля Гродненской области подвел итоги подготовки учреждений образования к учебному году. Ряд учреждений образования не было готово...
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