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Мероприятия в Быхове ко Дню пожилых людей

26.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Мероприятия в Быхове ко Дню пожилых людейБЫХОВСКОЕ УКП «Жилкомхоз» 29 сентября организует оказание бесплатных банных услуг для лиц пенсионного возраста старше 70 лет в м/р Быхов-1 по адресу: ул.Авиационная , д.6 с 14.00 до 21.00.

Вход по пенсионным удостоверениям и документам, подтверждающим возраст.

УКП «БЫХОВРАЙБЫТУСЛУГИ» организует для пенсионеров старше 70 лет оказание парикмахерских услуг по стрижке волос со скидкой 5% (30 сентября) и услуг по ремонту обуви (29 сентября) со скидкой 5% при предъявлении пенсионного удостоверения.

В БЫХОВСКОМ РЦК 30 сентября состоится концертная программа «Мы согреем ваши сердца»,  начало в 11.00.

В КИНОТЕАТРЕ «РОДИНА» 1 октября в 11.00 состоится благотворительный киносеанс «Жили-были» (комедия) для людей пожилого возраста.

30 сентября в 16.00 Центр культуры, народного творчества и ремесел и библиотека микрорайона Быхов — 1 № 49 приглашают на праздничную программу » Ваших лет золотые россыпи», посвященную Дню пожилых людей. Вход свободный.

28 сентября с 8.00 до 13.00 будет проводиться «прямая линия» начальником управления по труду, занятости  и социальной защите райисполкома ПУГАЧЕВОЙ Еленой Григорьевной. Обращаться по телефону: 79-721.

 
 
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БЫХОВСКОЕ УКП «Жилкомхоз» 29 сентября организует оказание бесплатных банных услуг для лиц пенсионного возраста старше 70 лет в м/р Быхов-1
 
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