Известный голкипер минского «Динамо» еще времен чемионата СССР, выступавший за хоккейную сборную Беларуси на заре суверенитета Александр Шумидуб, который основал в Гомеле первую в стране школу вратарей, в интервью «Трибуне» рассказал о том, как убрали из минского «Динамо» Дмитрия Мильчакова и почему он сам не согласился перейти на работу в столичный клуб.



Александр Шумидуб. Фото: Тарас Щирый, Tribuna.com

— Вот давайте и поговорим о вратарях для сборной. Как вам Кульбаков на чемпионате мира?

— Слабо. А вот выставочные матчи провел хорошо. Просто с вратарями сборной работал один человек, а потом появился еще один, который тоже что-то свое начал предлагать. И молодой пацан вместо того, чтобы играть, на площадке начинал думать, что ему делать. Кульбакову один человек — не буду называть фамилию — как-то сказал: «Чего ты сюда приехал? Кому ты тут нафиг нужен?» И это правда. Когда Ваня приедет из США, можете у него спросить. Просто когда тебе говорят подобные вещи, какой интерес работать? Скажите, будет ли он играть за страну, в которой его некоторые пинают? Естественно, все будет уже не то. Дети свою страну должны любить, и такие вещи им не говорят.

— Мильчаков прямо сейчас — это вратарь для сборной?

— Дима может сыграть. Это зверь. Форменный. Хороший вратарь и человек. Был такой Ленер, который всем рассказывал, что его сын играет в НХЛ, а он его воспитал. На этом он построил себе тренерскую карьеру. Когда приехал в «Динамо», Мезин плевался — не хотел делать его упражнения. У него было упражнение «лодка» на гребном тренажере. Я никак не мог понять, в чем суть этой «лодки». Поехал на нашу базу по гребле на байдарках и каноэ, зашел к тренеру, который работал с олимпийскими чемпионами, и он мне сказал: «Саша, вам это упражнение не нужно. Вы в статике работаете, на ногах. Ваша работа — „подрыв“ со штангой. Вот и все. Это для рук нужно». В итоге Ленер раскритиковал Мезина, а 30-летнего Мильчакова назвал старым. Но ладно, это он сказал. Самое страшное, что это приняли — не знаю, в клубе или в сборной, — и Мильчаков для кого-то стал старым, а Мезин — ненужным. Нормально?

— На ваш взгляд, почему Мильчакову не дали шанса в «Динамо»?

— Мильчаков спокоен, надежен, обучен. Знаете, как его убрали из «Динамо»? Лаланд просто сказал, что Мильчаков ему не нравится. Все. А почему Брикун перестал играть за сборную? Он ведь нравился Льюису. Просто поведение одного человека было настолько вызывающим, что он едва не разобрался с ним в самолете. Спросите у ребят, пускай вам расскажут.

— Переезд Мильчакова в Чехию — верное решение?

— Давно ему говорил, чтобы в Европу ехал. Тут для него нет перспективы.

— Что скажете о Брикуне?

— Игорь по всем показателям может играть за сборную. И он ведь это делал. Единственный момент, который ему мешает, — борьба за правду. Его язык — это враг. Все. А так нормальный вратарь.

— Кульбаков и Карнаухов?

— Ване нужно просто набираться опыта и играть. Но он сейчас в том возрасте, когда можно хорошо стартовать. И я не считаю, что его рано взяли в сборную. Есть ведь примеры. Третьяк в 18 начал. Если говорить обо мне, я за «Динамо» в 17 впервые сыграл. Карнаухов тоже может играть за сборную, но он должен играть в хоккей, а не исполнять какие-то элементы. Хотя, может, его это устраивает.

— Хорошо. Идем дальше. В последнее время в сборной активно используют Виталия Труса…

— Но это не тот уровень. Вы же сами все видели на чемпионате мира. С детства его знаю. Пропуская, искал виноватых вокруг себя, в защите. Так что я не думаю, что это вратарь для сборной. Без вариантов.

— Тогда почему его вызывали?

— Ну, в сборной ведь был Сергей Пушков. В федерации определяют лучшего вратаря чемпионата, отталкиваясь от статистических показателей. Броски подсчитывают во время игр судьи. И получалось так, что мы, к примеру, проигрывали Гродно, бросив 19 раз по воротам, «Неман» по нашим — 45. А из Гродно в Минск приходит статистика, согласно которой мы бросили 42 раза по воротам, а «Неман» — 45.

— Приписали?

— Так это постоянно происходило. Объективно говоря, Виталий Трус — это не вратарь сборной. И это не только мое мнение.

— Мы еще не вспомнили Виталия Белинского, который сейчас играет за «Динамо-Молодечно».

— Думаю, он уже не вратарь для национальной команды. Я его с детства тоже знаю. Кажется, когда-то даже шлем свой подарил. Был момент, когда ему говорили: «Уходи из «Юности», но он там зацепился. А «Юность» называют кладбищем вратарей. Там нет права на ошибку — виноват в шайбе вратарь.

— Кого из вратарей вызовут в сборную на ближайшие сборы?

— Не знаю, и даже не задумывался об этом. На то, что происходит у нас с вратарями, даже не смотрю. Обращаю внимание тогда, когда чемпионат мира стартует. Но уже говорил Мильчакову и Брикуну: если вызывать не будут, то примите это решение спокойно.

— Кто для вас сейчас первый номер сборной?

— Первого номера для меня нет. Для меня сейчас все вторые. Это те ребята, которых мы перечислили.

— Если говорить объективно, как оцените работу своей школы?

— Отлично. «Юность» за 50 лет воспитала трех вратарей, а у нас один сыграл за команду НХЛ, второй является вратарем молодежной сборной России (Кирилл Устименко), а 17-летний Миша Мельников сейчас играет за «Милуоки Эдмиралс» в США. Игорь Брикун тоже у нас занимался.

— Хорошо. Воспитав столько вратарей, вы продолжаете работать в Гомеле. Почему не переходите в «Динамо»?

— А я не пойду в «Динамо». Был там. Меня звали туда три раза, но не хочу. Понимаете, на работу нужно идти с удовольствием. Один мой друг однажды сказал: «Саша, когда ты идешь на работу с радостью, а тебе еще и деньги хорошие платят, — ты счастливый человек». Вот и я счастливый человек.

— В случае с «Динамо» денег было бы больше.

— Больше. Однозначно.

— И жена никогда не уговаривала?

— Нет. А нам достаточно. Все у нас хорошо.