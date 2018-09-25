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Вышла новая серия мультфильма от МЧС «Волшебная книга»
26.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
«Волшебная книга» — мультсериал, созданный для обучения детей правилам безопасноти в различных ситуациях. Герои сериала в интересной форме рассказывают малышам, как себя стоит вести в той или иной ситуации.
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На YouTube-канале МЧС появилась новая серия мультсериала «Волшебная книга». В новой серии умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц учатся...
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