Вышла новая серия мультфильма от МЧС «Волшебная книга»



На YouTube-канале МЧС появилась новая серия мультсериала «Волшебная книга». В новой серии умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц учатся безопасности на кухне.

«Волшебная книга» — мультсериал, созданный для обучения детей правилам безопасноти в различных ситуациях. Герои сериала в интересной форме рассказывают малышам, как себя стоит вести в той или иной ситуации.