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В Гомельской области в 2019 году планируют увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза

26.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Гомельской области в 2019 году планируют увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза
В Гомельской области в 2019 году планируется увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза, в разных районах региона намерены возвести не менее 40 жилых домов с долевым участием граждан примерно на 4 тыс. квартир, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

В настоящее время райисполкомы проводят мониторинг потребности населения в строительстве жилья за счет собственных средств.

По информации Андрея Барановского, к этой теме активно подключаются и малые районы. Уже сейчас в перечне объектов долевого строительства — Хойники, где в текущем году к реализации будет представлено 40 квартир. В 2019 году наиболее эффективно будут застраиваться Мозырь, Жлобин, Речица, Петриков, где предусмотрены значительные объемы строительства с долевым участием. Рассматривают подобные перспективы и в Рогачевском райисполкоме.

В Гомельской области за 8 месяцев введено в эксплуатацию более 72 тыс. кв.м жилья, возводимого на коммерческой основе, при годовом задании 98,4 тыс. кв.м. «Сентябрь даст оценку работе за три квартала. Есть основания говорить, что и здесь не подведем, дадим доступное жилье гомельчанам и другим жителям региона», — рассказал Андрей Барановский. По его словам, долевое строительство в разных пропорциях распространено по всей области.

В этом году планируется к реализации более 1800 квартир, из них наибольшее количество — в областном центре. Второй крупной площадкой, где развивается строительство жилья на коммерческой основе, стал Мозырь, далее — Жлобин, Светлогорск.

В Гомельской области удерживается минимальный уровень цен на недвижимость. «Руководители управлений капитального строительства и застройщики понимают, что если они не будут гнаться за стоимостью квадратного метра, то смогут значительно увеличить объемы возводимого жилья и своевременно реализовать его. Сегодня мы готовы пригласить подрядчика с самой дешевой стоимостью квадратного метра в любой район области», — пояснил председатель комитета облисполкома.

Стоимость 1 кв.м недвижимости в Гомеле варьируется в диапазоне Br1000—1400 (среди областных центров меньше только в Могилеве), в регионах уровень цен значительно ниже. К примеру, в Светлогорске есть возможность приобрести жилье за Br780-790 за 1 кв.м.

В целом на 2018 год Гомельской области доведено задание ввести примерно 450 тыс. кв.м жилья, включая коммерческое, социальное жилье, а также возводимое с господдержкой.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Гомельской области в 2019 году планируется увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза, в разных районах региона намерены возвести не менее 40 жилых домов...
 
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