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Профилактика гриппа на Городокщине
26.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Заботу о здоровье своих работников могут проявить администрация и профкомы организаций и предприятий Городокщины. Для защиты от вируса гриппа, снижающего работоспособность человека или на некоторое время выводящего его из строя, пора заключать договоры с Городокской ЦРБ о вакцинации против гриппа.
Подробнее читайте в №73 от 25.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Заботу о здоровье своих работников могут проявить администрация и профкомы организаций и предприятий Городокщины. Для защиты от вируса гриппа, снижающего...
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