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Профилактика гриппа на Городокщине

26.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Заботу о здоровье своих работников могут проявить администрация и профкомы организаций и предприятий Городокщины. Для защиты от вируса гриппа, снижающего работоспособность человека или на некоторое время выводящего его из строя, пора заключать договоры с Городокской ЦРБ о вакцинации против гриппа.

Профилактика гриппа на Городокщине

Подробнее читайте в №73  от  25.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Заботу о здоровье своих работников могут проявить администрация и профкомы организаций и предприятий Городокщины. Для защиты от вируса гриппа, снижающего...
 
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