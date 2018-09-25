Профилактика гриппа на Городокщине

Заботу о здоровье своих работников могут проявить администрация и профкомы организаций и предприятий Городокщины. Для защиты от вируса гриппа, снижающего работоспособность человека или на некоторое время выводящего его из строя, пора заключать договоры с Городокской ЦРБ о вакцинации против гриппа.





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