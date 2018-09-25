



С целью популяризации и пропаганды деятельности Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных и профессии спасателя-пожарного с 24 сентября по 12 октября в Ветковском районе проходит акция «Молодёжь за безопасность», приуроченная ко дню образования БМООСП.

Акция предполагает три этапа. Первоначально, с 24 сентября по 2 октября, она затронет дома многодетных семей, ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов. На втором этапе, с 3 по 10 октября, акция пройдёт в общеобразовательных учреждениях, социальных приютах, домах-интернатах и др. А в завершение акции, с 11 по 12 октября, её мероприятия состоятся в местах массового пребывания людей: Центре детского творчества, кинотеатре, актовых залах, домах культуры, на открытых площадках и т.д.