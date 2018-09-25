27 сентября прием граждан проведет правовой инспектор труда





В четверг, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ветка, площадь Красная, д. 8 (управление сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, кабинет начальника отдела экономического и финансового анализа), а также по телефону 4-28-18 приём граждан и прямую линию по вопросам соблюдения действующего трудового законодательства, оплаты труды, выполнения условий коллективного договора, правильности применения дисциплинарных взысканий будет вести главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Ирина Вячеславовна КОВАЛЕВИЧ.

Телефоны для предварительной записи и справок: 8 (029) 624-82-46, 4-26-50.