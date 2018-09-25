ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 сентября прием граждан проведет правовой инспектор труда

26.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

 

27 сентября прием граждан проведет правовой инспектор труда

В четверг, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ветка, площадь Красная, д. 8 (управление сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, кабинет начальника отдела экономического и финансового анализа),  а также по телефону  4-28-18 приём граждан и прямую линию по вопросам соблюдения действующего трудового законодательства, оплаты труды, выполнения условий коллективного договора, правильности применения дисциплинарных взысканий будет вести  главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Ирина Вячеславовна КОВАЛЕВИЧ.

Телефоны для предварительной записи и справок: 8 (029) 624-82-46, 4-26-50.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В четверг, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ветка, площадь Красная, д. 8 (управление сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, кабинет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профилактика гриппа на Городокщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика