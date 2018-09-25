22 сентября в агрогородке Лясковичи прошёл пятый Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»





В субботу, 22 сентября, в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области прошёл пятый Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Полешуки всей страны собрались вместе, чтобы показать землякам и гостям праздника свои традиции и культуру: в этом году на фестиваль приехали более 1,7 тысячи артистов и десятки тысяч зрителей. Приятно было видеть в их числе десятки жителей Ветковщины.







В нынешнем году свои программы представили на фестивале творческие коллективы, мастера и ремесленники из восьми районов Гомельской (Житковичского, Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Наровлянского, Петриковского, Хойникского) и трёх районов Брестской (Лунинецкого, Пинского, Столинского) областей.

«Зов Полесья» — прежде всего этнофестиваль полесской жизни, а потому на празднике были широко представлены стилизованные подворья с дегустациями и аутентичными мастер-классами, мастера и ремесленники Гомельщины и Брестчины. На импровизированной улице длиной в несколько километров встречали они гостей хлебосольным гостеприимством. Каждое подворье отражало историю и традиции одной из белорусских деревень с необычным названием. А в день фестиваля все они объединились в одну Полесскую область под лозунгом «У сваiм краi, як у раi».







Путешествуя по колоритным уголкам этой области, публика наблюдала изготовление традиционных соломенных и льняных сувениров, любой желающий мог получить мастер-класс по росписи пасхальных яиц, изготовлению посуды из глины, приготовлению национальных блюд.

На фестивале также прошли мастер-классы по изучению древнего белорусского бытового танца. Кроме других мастеров, обучали гостей фестиваля выкидывать коленца, ходить вприсядку и вертеться на месте работники учреждений культуры Ветковщины Пётр Цалко и Мария Ганькина.

В работе круглого стола «Интеграция культурно-этнографического наследия Полесья в национальный туристический продукт Республики Беларусь» приняла участие директор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций Галина Нечаева.







Новинками этого года стали выступления батлеек (традиционных кукольных белорусских театров) и площадка «Битва эпох», где скрестили мечи и копья члены рыцарских клубов. Своё умение в верховой езде представили воспитанники Гомельской конноспортивной школы.

С новинками книгоиздания и свежими новостями региона и страны участников праздника знакомила интерактивная экспозиция «Фестиваль книги и прессы». Выбрать экскурсионный тур или путёвку в белорусские здравницы гости фестиваля могли на выставке туристического потенциала Гомельской области.







«С каждым годом форум развивается, его программа открывает самые тайные уголки богатой белорусской культуры, которая является основой нашей национальной идентичности. Думаю, что у этого фестиваля большое будущее», — сказал на открытии культурного форума в агрогородке Лясковичи министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он также передал организаторам, участникам и гостям праздника приветственный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В своём приветствии глава государства отметил, что V Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» является одним из источников сохранения и развития накопленных традиций белорусского народа. «За многовековую историю наши предки оставили нам богатое и самобытное культурное наследие. Но и сегодня мы продолжаем наполнять его материальным и духовным содержанием», — говорится в приветствии. «Уверен, что в Год малой родины колорит фестивальных мероприятий напомнит вам о собственных корнях и истоках, о месте, где вы родились, выросли, где осталась частица вашей души», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что ещё в 2012 году, во время посещения второго феста, Президент Беларуси заметил: «У каждого человека есть места, куда хочется снова и снова приезжать и приходить. Для меня лично одним из таких заветных уголков стало Полесье. Тот, кто хоть раз побывал здесь, остаётся очарованным красотой этой земли».

Кстати, эта любовь главы государства к Гомельской земле и её жителям является причиной того, что фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» с каждым годом лишь развивается, а вопросы его организации и проведения обсуждаются в самых высоких кабинетах. В нынешнем году, например, подготовку международного фестиваля оргкомитет праздника рассматривал с участием заместителя Премьер-министра Михаила Русого. По его мнению, в будущем стоит предложить представить свои подворья на «Зове Полесья» и жителям приграничных украинских деревень. Пока же артисты и творческие коллективы Украины выступали лишь на фестивальной сцене.

На этой же сцене на открытии фестиваля были названы имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания «Ганаровы паляшук», а также прозвучало имя самой красивой девушки Полесья.

Так, «Ганаровымi палешукамi» на V Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» были названы руководитель заслуженного народного любительского ансамбля «Вытинанка» Столинского Дома культуры Пётр Остапчук (Брестская область), а также известный белорусский байдарочник, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси Роман Петрушенко (Гомельская область).







«Признаюсь, эта награда стала для меня неожиданной, но очень приятной. Я горд, что родился и проживаю на полесской земле. Мой родной город — Калинковичи. Конечно, где бы я ни был, малая родина — всегда в сердце. Как и всех белорусов, жителей Полесья отличает добродушность и отзывчивость», — сказал Роман Петрушенко. Сравнивая достижения в спорте и полученную на фестивале награду, он подчеркнул, что на Олимпиадах достигал цели благодаря приложенным усилиям и показанным результатам. Здесь же его заслуги были отмечены в совокупности и совсем с другой стороны.

Напомним, номинация для заслуженных жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с фестивалем «Зов Полесья», и сегодня «Ганаровымі палешукамі» названы около 10 человек. Звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.

А вот победительницей конкурса «Палеская прыгажуня-2018», который прошёл во время фестиваля, стала Юлия Герасименко из Петрикова. Девушке вручили ценный приз от ПО «Кристалл», а также предоставили право носить титул «Палеская прыгажуня» в ближайшие два года — до следующего фестиваля, который пройдёт в 2020-м. Всего за звание самой красивой девушки Полесья в этом году боролись 11 прекрасных белорусок из Петриковского, Столинского, Пинского и Лунинецкого районов. Аплодисменты зрителей и различные титулы достались всем участницам.

Завершился фест этнокультурных традиций молодёжной дискотекой, а за два часа до полуночи небо над Полесьем озарили огни праздничного фейерверка.