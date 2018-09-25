Samsung запускает в России программу лизинга: смартфоны заменят бесплатно

Компания Samsung запускает в России программу лизинга для флагманских смартфонов с октября 2018 года. Об этом пишет ресурс vc.ru со ссылкой на «Ведомости».



На фото Samsung Galaxy Note 9

Программа стартует 1 октября и будет действовать таким образом: пользователь каждый месяц будет платить за смартфон определенную сумму (какую — пока неизвестно). Через полгода или год смартфон можно будет обменять на новый.

Обмен устройств в хорошем состоянии будет бесплатным, а при возврате разбитого смартфона пользователю придется доплатить. За доплату Samsung позволит один раз заменить в сервисе разбитый экран или заднюю панель устройства. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность.

Если клиент решит поменять устройство через полгода или откажется от лизинга, он должен будет заплатить 3900 российских рублей (около 60 долларов). Предложение распространяется на Galaxy Note 9 , Galaxy S9+ и Galaxy S9 .

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны: