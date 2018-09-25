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Секретную российскую подлодку выведут из эллинга до конца года

26.09.2018 10:32 — Разное | Tut.by  
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В Северодвинске практически завершены работы над подлодкой специального назначения «Белгород». Субмарина выйдет из эллинга до конца года, сообщает ТАСС. Подлодка, построенная по проекту 09852, предназначена для проведения научных исследований в удаленных районах океана и участия в поисково-спасательных операциях.


АПЛ «Белгород». Фото: pilot

«Белгород» построена на базе ракетоносца проекта 949А типа «Антей». Новинка будет на 30 метров длиннее прародителя: размер увеличится с первоначальных 154 до 184 метров. Это на одиннадцать метров больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун». Таким образом, «Белгород» даже может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире.

Оборудование, которым оснащается подлодка, — засекречено. Возможно, субмарина будет также использоваться как носитель сверхсекретного оружия огромной разрушительной мощности — ядерной торпеды «Статус-6» с дальностью 10 000 км и глубиной хода 1000 метров.

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Возможно, субмарина будет использоваться как носитель ядерной торпеды "Статус-6" .
 
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