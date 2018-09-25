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Секретную российскую подлодку выведут из эллинга до конца года
В Северодвинске практически завершены работы над подлодкой специального назначения «Белгород». Субмарина выйдет из эллинга до конца года,
«Белгород» построена на базе ракетоносца проекта 949А типа «Антей». Новинка будет на 30 метров длиннее прародителя:
Оборудование, которым оснащается подлодка, —
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Возможно, субмарина будет использоваться как носитель ядерной торпеды "Статус-6" .
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