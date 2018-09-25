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Большой тест "китайца" за 40 тысяч долларов. Чем еще удивил Haval H9, кроме цены
40 тысяч долларов? За китайский внедорожник? Да, именно столько просят за обновленный Haval H9. Мы еще зимой провели
Рамный и солидный
Haval H9 — типичный представитель класса рамных внедорожников. Большой, солидный — производит впечатление. Разве что «наплывы» на переднем бампере напоминают пухлые щеки незнакомого со спортом диванного аналитика. 18-дюймовые колеса в огромных арках смотрятся мелкими. Но с большинства ракурсов Haval H9 не заставит своего владельца краснеть. А иногда даже и гордиться.
При длине 4856 мм Haval H9 весит примерно 2,5 тонны. Это серьезно. И, кажется, во время тест-драйва мы нашли причину «перегруза». Но об этом чуть позже.
Не китайские «фишки»
Китайский автопром все еще не радует большим разнообразием дизельных версий в своих модельных рядах. После обновления Haval H9 стал приятным исключением, получив под капот двухлитровый битурбодизель мощностью аж 190 лошадиных сил в комплекте с новым восьмидиапазонным «автоматом» именитой марки ZF. Агрегат способен переваривать крутящий момент до 700 Нм, так что 420 «ньютонов» китайского мотора ему точно по плечу.
Вместе с новым мотором внедорожник получил такие штуки, как ассистент слежения за разметкой (который мы так и не нашли), систему предупреждения об автомобилях в слепой зоне, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, адаптивные биксеноновые фары, акустическую систему Infinity. Не совсем типично для «китайцев», правда?
За четыре дня, которые этот мастодонт был у нас на тест-драйве, мы успели сгонять на нем в Москву и обратно, а также намотать пару сотен километров по городу. На бездорожье, если честно, не выезжали. А вот на «дальняке» проявляются те нюансы, на которые при городской эксплуатации иногда просто не обращаешь внимания. Забегая вперед, Haval H9 оказался едва ли не идеальным «путешественником», хотя и со своими особенностями.
Что в Haval H9 поражает, а что — раздражает
Качество материалов отделки ничуть не уступает большинству конкурентов. Если рассматривать все элементы салона в отдельности, то становятся заметными некоторые дизайнерские «заимствования». Но сложенный «пасьянс» оказывается вполне самобытным, хотя с ходу распознать марку-модель по фото интерьера несведущему человеку будет сложно.
Есть в салоне парочка эргономических огрехов. Например, чтобы включить подогрев передних сидений, нужно вызвать нажатием клавиши пункт меню в мультимедийной системе, потом выбрать один из двух уровней подогрева. Мудрено. И это раздражает.
Центральная часть панели приборов с симпатично отрисованным спидометром — виртуальная. Разрешение не высочайшего качества, но отдельные пиксели с места водителя не различить. Графика стильная, есть анимированные подсказки, так что за панель приборов — однозначный лайк.
«Ассистент» парковки оказался не автоматическим «парковщиком», а всего лишь голосовым подсказчиком. При включении задней передачи машина предлагает выбрать один из способов парковки — параллельную или «гараж». А потом женский голос начинает говорить, куда крутить руль. Причем все это в ужасном машинном переводе. Это вызывает недоумение. Спасибо, что есть динамические линии-«подсказки» на камере заднего вида.
Как уже говорили, Haval H9 — это автомобиль старой школы с рамной конструкцией и могучими и длинноходными внедорожными подвесками. Отсюда приличные крены в поворотах и невнятная управляемость. Но при этом — отменная плавность хода. И на удивление нет склонности к раскачке. Длинноходные подвески и высокопрофильные шины надежно изолируют кузов и пассажиров от ударов дорог. И хотя трасса Минск — Москва в целом весьма неплоха, выбоины случаются и на ней. Но смысл таков — на Haval H9 можно «лупить» вообще не разбирая дороги. Ему что асфальт, что грунтовка — подвеска стерпит все. Это поражает.
В дальней дороге хорошее кресло — половина удовольствия. Водительское кресло Haval H9 самое обычное. Боковая поддержка умеренная, подушка коротковата, но 500 км «в седле» можно провести без затекших конечностей и пятой точки. Кстати, в некоторых источниках утверждается, что для обивки кресел используется кожа Nappa, но уж не в этой комплектации точно. В тестовой машине обивка больше похожа на экокожу, но на удивление даже в жару части тела в кресле не прели.
Казалось бы, скоростные заезды на дальние расстояния — не конек рамных внедорожников. Но после марш-броска из Москвы до Минска мы с коллегами пришли к выводу, что такой тип — идеальный автомобиль для путешествий. На прямой стоит хорошо, в пологих поворотах не валится. А главное — «если есть запрещающий знак, ты знаешь — где-то рядом объезд».
Haval H9 не самый крутой «проходимец» в классе. Его полный привод, скорее, «кроссоверный», но ему помогают «понижайка» и блокировка заднего дифференциала. Так что с большинством невзгод на пути Haval H9 справится. Это просто принимаем к сведению.
Двухлитровый дизель… По своим повадкам сочетание этого мотора с восьмидиапазонным «автоматом» напоминает… Volkswagen Amarok. Характерный звонкий рокот при разгоне, уверенная тяга, но чувствуется, что мотор малообъемный. Сюда бы трехлитровый «дизель», который, кстати, спустя время у Amarok появился. Но даже 190 сил и 420 «ньютонов» хватает, чтобы не выбиваться из потока в городе и совершать непринужденные обгоны на трассе. При этом «автомат» не назовешь особо скорострельным, он подтормаживает в переходных режимах. Это не раздражает, но иногда хочется большей проворности.
Расход топлива. Держим в уме массу 2,5 тонны, не самую лучшую аэродинамику, и приходим к выводу, что около 10 литров на сотню при скорости 100−110 км/ч — это норма. Если ехать на все деньги, получится порядка 13 литров на сто километров. «На все деньги» — это значит с существенным превышением скорости. Каким? Не скажем. Но заметим, что 120 км/ч ощущаются в Haval H9 примерно как 80−90. Это поражает.
А знаете, что очень сильно удивило всех, кто проехал с нами от Минска до Москвы и обратно? Звукоизоляция! Вспененным материалом машина набита, как плюшевый мишка. Если открыть передние двери и посмотреть в пространство за передними крыльями, то и там вы найдете все тот же черный «пенопласт». Отсюда интересная особенность. Примерно со 120 км/ч уровень шума с ростом скорости практически не меняется. Да и во всех других случаях солирует лишь «дизель» при интенсивном разгоне. Аэродинамические шумы умеренные, шины тоже не испытывают уши водителя и пассажиров.
Эх, если бы чуть выше стояли подушки заднего дивана, было бы вообще отлично. А так — хорошо. Места с запасом, профиль дивана удачный, спина регулируется по углу наклона, есть подогрев, подлокотник, порт USB для зарядки гаджетов и отдельный блок управления «климатом».
На «галерку» забираться не слишком удобно, лаз невелик. Да и сидеть на третьем ряду взрослому человеку сложно: плоское креслице стоит на полу, колени задраны, словно у кузнечика. Но с ростом ниже среднего часа два-три там можно перекантоваться, если нет других вариантов. Впятером мы расселись по схеме 2+2+1 — двое спереди, двое на среднем ряду и один на «галерке». При этом осталось место для багажа.
В семиместном варианте места для багажа ожидаемо не остается. Если ехать вчетвером-впятером, то уже можно прихватить с собой объемистые сумки или чемоданы. Если сложить спинки сидений второго и третьего рядов, то уже появляется возможность организовать спальное место для двоих.
Так покупать или нет?
Думаем, покупатели-физлица еще не созрели для такой покупки. Во-первых, автомобиль специфический, можно сказать, нишевый. Рамные внедорожники сейчас далеко не в тренде. Во-вторых, цена. Белорусы уже привыкли к тому, что китайский телефон может стоить 1000 долларов. И даже успешно осваивают Geely Atlas за 24 тысячи долларов. Но 40 тысяч пока тяжело переварить. Зато юрлицам, которые покупают машины в лизинг, точно стоит присмотреться. Это как раз тот вариант, когда ты платишь меньше, а получаешь больше без оглядки на статус и остаточную стоимость. И есть надежда, что со стартом производства в России цену удастся снизить. На сколько — пока неизвестно.
А пока отмечаем, что Haval H9 уже очень близок к тому, чтобы подвинуть на рынке знаменитых грандов. Осталось над техническими мелочами и психологией немного поработать.
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Мы взяли самый дорогой китайский внедорожник Haval H9 и отправились на нем в путь длиной 2 тысячи км. Нам удалось выяснить, стоит ли он свои 40 тысяч долларов.
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