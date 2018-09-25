40 тысяч долларов? За китайский внедорожник? Да, именно столько просят за обновленный Haval H9. Мы еще зимой провели сравнительный тест Haval H9 и Toyota Fortuner и пришли к выводу, что своих денег автомобиль, по сути, стоит. А вот нынешний тест-драйв занял четыре дня, и за это время мы намотали больше 2 тысяч км, получив массу новых ощущений и наблюдений.

Рамный и солидный

Haval H9 — типичный представитель класса рамных внедорожников. Большой, солидный — производит впечатление. Разве что «наплывы» на переднем бампере напоминают пухлые щеки незнакомого со спортом диванного аналитика. 18-дюймовые колеса в огромных арках смотрятся мелкими. Но с большинства ракурсов Haval H9 не заставит своего владельца краснеть. А иногда даже и гордиться.

При длине 4856 мм Haval H9 весит примерно 2,5 тонны. Это серьезно. И, кажется, во время тест-драйва мы нашли причину «перегруза». Но об этом чуть позже.

Не китайские «фишки»





Китайский автопром все еще не радует большим разнообразием дизельных версий в своих модельных рядах. После обновления Haval H9 стал приятным исключением, получив под капот двухлитровый битурбодизель мощностью аж 190 лошадиных сил в комплекте с новым восьмидиапазонным «автоматом» именитой марки ZF. Агрегат способен переваривать крутящий момент до 700 Нм, так что 420 «ньютонов» китайского мотора ему точно по плечу.

Вместе с новым мотором внедорожник получил такие штуки, как ассистент слежения за разметкой (который мы так и не нашли), систему предупреждения об автомобилях в слепой зоне, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, адаптивные биксеноновые фары, акустическую систему Infinity. Не совсем типично для «китайцев», правда?

За четыре дня, которые этот мастодонт был у нас на тест-драйве, мы успели сгонять на нем в Москву и обратно, а также намотать пару сотен километров по городу. На бездорожье, если честно, не выезжали. А вот на «дальняке» проявляются те нюансы, на которые при городской эксплуатации иногда просто не обращаешь внимания. Забегая вперед, Haval H9 оказался едва ли не идеальным «путешественником», хотя и со своими особенностями.

Что в Haval H9 поражает, а что — раздражает





Качество материалов отделки ничуть не уступает большинству конкурентов. Если рассматривать все элементы салона в отдельности, то становятся заметными некоторые дизайнерские «заимствования». Но сложенный «пасьянс» оказывается вполне самобытным, хотя с ходу распознать марку-модель по фото интерьера несведущему человеку будет сложно.





Есть в салоне парочка эргономических огрехов. Например, чтобы включить подогрев передних сидений, нужно вызвать нажатием клавиши пункт меню в мультимедийной системе, потом выбрать один из двух уровней подогрева. Мудрено. И это раздражает.





Центральная часть панели приборов с симпатично отрисованным спидометром — виртуальная. Разрешение не высочайшего качества, но отдельные пиксели с места водителя не различить. Графика стильная, есть анимированные подсказки, так что за панель приборов — однозначный лайк.

«Ассистент» парковки оказался не автоматическим «парковщиком», а всего лишь голосовым подсказчиком. При включении задней передачи машина предлагает выбрать один из способов парковки — параллельную или «гараж». А потом женский голос начинает говорить, куда крутить руль. Причем все это в ужасном машинном переводе. Это вызывает недоумение. Спасибо, что есть динамические линии-«подсказки» на камере заднего вида.





Как уже говорили, Haval H9 — это автомобиль старой школы с рамной конструкцией и могучими и длинноходными внедорожными подвесками. Отсюда приличные крены в поворотах и невнятная управляемость. Но при этом — отменная плавность хода. И на удивление нет склонности к раскачке. Длинноходные подвески и высокопрофильные шины надежно изолируют кузов и пассажиров от ударов дорог. И хотя трасса Минск — Москва в целом весьма неплоха, выбоины случаются и на ней. Но смысл таков — на Haval H9 можно «лупить» вообще не разбирая дороги. Ему что асфальт, что грунтовка — подвеска стерпит все. Это поражает.





В дальней дороге хорошее кресло — половина удовольствия. Водительское кресло Haval H9 самое обычное. Боковая поддержка умеренная, подушка коротковата, но 500 км «в седле» можно провести без затекших конечностей и пятой точки. Кстати, в некоторых источниках утверждается, что для обивки кресел используется кожа Nappa, но уж не в этой комплектации точно. В тестовой машине обивка больше похожа на экокожу, но на удивление даже в жару части тела в кресле не прели.

Казалось бы, скоростные заезды на дальние расстояния — не конек рамных внедорожников. Но после марш-броска из Москвы до Минска мы с коллегами пришли к выводу, что такой тип — идеальный автомобиль для путешествий. На прямой стоит хорошо, в пологих поворотах не валится. А главное — «если есть запрещающий знак, ты знаешь — где-то рядом объезд».





Haval H9 не самый крутой «проходимец» в классе. Его полный привод, скорее, «кроссоверный», но ему помогают «понижайка» и блокировка заднего дифференциала. Так что с большинством невзгод на пути Haval H9 справится. Это просто принимаем к сведению.

Двухлитровый дизель… По своим повадкам сочетание этого мотора с восьмидиапазонным «автоматом» напоминает… Volkswagen Amarok. Характерный звонкий рокот при разгоне, уверенная тяга, но чувствуется, что мотор малообъемный. Сюда бы трехлитровый «дизель», который, кстати, спустя время у Amarok появился. Но даже 190 сил и 420 «ньютонов» хватает, чтобы не выбиваться из потока в городе и совершать непринужденные обгоны на трассе. При этом «автомат» не назовешь особо скорострельным, он подтормаживает в переходных режимах. Это не раздражает, но иногда хочется большей проворности.

Расход топлива. Держим в уме массу 2,5 тонны, не самую лучшую аэродинамику, и приходим к выводу, что около 10 литров на сотню при скорости 100−110 км/ч — это норма. Если ехать на все деньги, получится порядка 13 литров на сто километров. «На все деньги» — это значит с существенным превышением скорости. Каким? Не скажем. Но заметим, что 120 км/ч ощущаются в Haval H9 примерно как 80−90. Это поражает.





А знаете, что очень сильно удивило всех, кто проехал с нами от Минска до Москвы и обратно? Звукоизоляция! Вспененным материалом машина набита, как плюшевый мишка. Если открыть передние двери и посмотреть в пространство за передними крыльями, то и там вы найдете все тот же черный «пенопласт». Отсюда интересная особенность. Примерно со 120 км/ч уровень шума с ростом скорости практически не меняется. Да и во всех других случаях солирует лишь «дизель» при интенсивном разгоне. Аэродинамические шумы умеренные, шины тоже не испытывают уши водителя и пассажиров.





Эх, если бы чуть выше стояли подушки заднего дивана, было бы вообще отлично. А так — хорошо. Места с запасом, профиль дивана удачный, спина регулируется по углу наклона, есть подогрев, подлокотник, порт USB для зарядки гаджетов и отдельный блок управления «климатом».





На «галерку» забираться не слишком удобно, лаз невелик. Да и сидеть на третьем ряду взрослому человеку сложно: плоское креслице стоит на полу, колени задраны, словно у кузнечика. Но с ростом ниже среднего часа два-три там можно перекантоваться, если нет других вариантов. Впятером мы расселись по схеме 2+2+1 — двое спереди, двое на среднем ряду и один на «галерке». При этом осталось место для багажа.





В семиместном варианте места для багажа ожидаемо не остается. Если ехать вчетвером-впятером, то уже можно прихватить с собой объемистые сумки или чемоданы. Если сложить спинки сидений второго и третьего рядов, то уже появляется возможность организовать спальное место для двоих.





Так покупать или нет?

Думаем, покупатели-физлица еще не созрели для такой покупки. Во-первых, автомобиль специфический, можно сказать, нишевый. Рамные внедорожники сейчас далеко не в тренде. Во-вторых, цена. Белорусы уже привыкли к тому, что китайский телефон может стоить 1000 долларов. И даже успешно осваивают Geely Atlas за 24 тысячи долларов. Но 40 тысяч пока тяжело переварить. Зато юрлицам, которые покупают машины в лизинг, точно стоит присмотреться. Это как раз тот вариант, когда ты платишь меньше, а получаешь больше без оглядки на статус и остаточную стоимость. И есть надежда, что со стартом производства в России цену удастся снизить. На сколько — пока неизвестно.

А пока отмечаем, что Haval H9 уже очень близок к тому, чтобы подвинуть на рынке знаменитых грандов. Осталось над техническими мелочами и психологией немного поработать.