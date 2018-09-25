|
С 24 сентября по 23 октября объявлен месячник по уборке и благоустройству
26.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 24 сентября по 23 октября 2018 г. в области объявлен месячник по уборке и благоустройству территорий населенных пунктов, организаций, прилегающих к автомобильным дорогам, ликвидации несанкционированных свалок и пр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 24 сентября по 23 октября 2018 г. в области объявлен месячник по уборке и благоустройству территорий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)