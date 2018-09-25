С 24 сентября по 23 октября объявлен месячник по уборке и благоустройству

Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 24 сентября по 23 октября 2018 г. в области объявлен месячник по уборке и благоустройству территорий населенных пунктов, организаций, прилегающих к автомобильным дорогам, ликвидации несанкционированных свалок и пр.





Руководителям организаций всех форм собственности необходимо привести в порядок собственные и закрепленные территории с завершением указанных работ до 9 октября 2018 г. Работы по благоустройству собственных объектов и территорий завершить до 23 октября 2018 г.