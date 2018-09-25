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Программа мероприятий, посвященных Дню пожилых людей
26.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Бесплатное посещение музейных экспозиций для пожилых людей
с 25 по 30 сентября 2018 г.
Горецкий историко-этнографический музей;
с 25 по 29 сентября 2018 г.
музей советско-польского боевого содружества, аг. Ленино.
Праздничная концертная программа «Золотые годы»
Прием лиц старше 60 лет без талонов врачом-терапевтом и узкими специалистами 29 сентября 2018 г.
Ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции 29 сентября 2018 г.
Скидки на промышленную группу товаров в магазинах Горецкого райпо, расположенных на территории района (5-15% ) 29-30 сентября 2018 г.
Праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека
Бесплатный кинопоказ художественного фильма
Скидки на услуги по ремонту
Бесплатное посещение тренажерного зала ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» 1 октября 2018 г.
Концертная программа
Турнир по шахматам и домино 2 октября 2018 г., 11.00 Городской стадион
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Бесплатное посещение музейных экспозиций для пожилых людей с 25 по 30 сентября 2018 г. Горецкий историко-этнографический музей; с 25 по 29 сентября 2018 г. музей...
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