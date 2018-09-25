Программа мероприятий, посвященных Дню пожилых людей

Бесплатное посещение музейных экспозиций для пожилых людей

с 25 по 30 сентября 2018 г.

Горецкий историко-этнографический музей;

с 25 по 29 сентября 2018 г.

музей советско-польского боевого содружества, аг. Ленино.

Праздничная концертная программа «Золотые годы»

Выставка изделий ДПИ и сельскохозяйственной продукции «Все мы можем»

28 сентября 2018 г. 14.00, концертный зал «Прытулачак», ул. Якубовского, 40.

Прием лиц старше 60 лет без талонов врачом-терапевтом и узкими специалистами 29 сентяб­ря 2018 г.

09.00-12.00, Горецкая районная поликлиника

Ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции 29 сентября 2018 г.

9.00-13.00, городской рынок

Скидки на промышленную группу товаров в магазинах Горецкого райпо, расположенных на территории района (5-15% ) 29-30 сентяб­ря 2018 г.

Праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека

30 сентября – 6 октября 2018 г. сельские клубные учреждения культуры

Бесплатный кинопоказ художественного фильма

«Жили-были» 30 сентября 2018 г., 10.00 кинотеатр «Крыніца»

Скидки на услуги по ремонту

обуви (5 %) 1 октября 2018 г. Дом быта, ул. Якубовского, 27

Бесплатное посещение тренажерного зала ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» 1 октября 2018 г.

с 14.00 до 17.00 Ледовая арена

Концертная программа

«Золотая осень жизни» 1 октября 2018 г., 11.00,

ГУО «ДШИиВХМ г. Горки», ул. Куйбышева,13

Турнир по шахматам и домино 2 октября 2018 г., 11.00 Городской стадион