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В МЧС рассказали о взрыве на «Могилевдреве»

26.09.2018 10:54 — Разное | БДГ  
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что на деревообрабатывающем предприятии Могилева произошел взрыв.

По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило в 18.38 накануне. На момент взрыва в цеху «Могилевдрева» по Гаражному переулку находилось девять человек, которые сумели самостоятельно покинуть здание. Пострадали при взрыве шесть человек, чье состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

«В одной из покрасочных камер, расположенных в цеху, произошло разрушение стены из сэндвич-панелей на площади 300 кв.м., 6 оконных блоков, 10 кв.м. остекления, повреждены воздуховоды. Оборудование не повреждено. Причина взрыва устанавливается. Предполагаемый срок восстановления работы мебельного цеха будет определен комиссией предприятия», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.

Фото: МЧС

 
Теги: Могилев
 
 
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что на деревообрабатывающем предприятии Могилева произошел взрыв.
 
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