|
В Минске столкнулись троллейбус и два автобуса на остановке
26.09.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 25 сентября на улице Кальварийская.
Два автобуса маршрутов №№ 40 и 78 находились на остановке «Ул. Притыцкого», производилась посадка пассажиров. К ее завершению на остановку подъехал троллейбус №44. Его водитель на некоторое время отвлёкся и потерял контроль над транспортным средством, пишет
В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, а тот от удара въехал во второй.
В ДТП пострадала пассажирка троллейбуса: у женщины 1942 г. р., предварительно, ушиб коленного сустава.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП пострадала пассажирка троллейбуса: у женщины 1942 г. р., предварительно, ушиб коленного сустава.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)