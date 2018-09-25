В Минске столкнулись троллейбус и два автобуса на остановке

ДТП произошло 25 сентября на улице Кальварийская.

Два автобуса маршрутов №№ 40 и 78 находились на остановке «Ул. Притыцкого», производилась посадка пассажиров. К ее завершению на остановку подъехал троллейбус №44. Его водитель на некоторое время отвлёкся и потерял контроль над транспортным средством, пишет БЕЛТА .

В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, а тот от удара въехал во второй.

В ДТП пострадала пассажирка троллейбуса: у женщины 1942 г. р., предварительно, ушиб коленного сустава.