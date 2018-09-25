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Начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции

26.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции

Указом президента Республики Беларусь от 24 сентября начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции.

Рудый Максим Александрович родился 25 апреля 1981 года в г.п.Россь Волковысского района. Белорус.

С сентября 1999 года по июль 2001 года обучался в Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь.

В 2007 году окончил Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» — заочно по специальности «правоведение».

С 2001 года проходил службу в криминальной милиции отдела внутренних дел Волковысского райисполкома.

С ноября 2010 года проходил службу в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел Волковысского райисполкома - начальника криминальной милиции. С 26 июня 2014 г. приказом Министра внутренних дел назначен на должность начальника Волковысского РОВД.

 
 
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Указом президента Республики Беларусь от 24 сентября начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции. ...
 
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