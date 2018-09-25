



Указом президента Республики Беларусь от 24 сентября начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции.

Рудый Максим Александрович родился 25 апреля 1981 года в г.п.Россь Волковысского района. Белорус.

С сентября 1999 года по июль 2001 года обучался в Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь.

В 2007 году окончил Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» — заочно по специальности «правоведение».

С 2001 года проходил службу в криминальной милиции отдела внутренних дел Волковысского райисполкома.