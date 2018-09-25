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Начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции
26.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
Указом президента Республики Беларусь от 24 сентября начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции.
Рудый Максим Александрович родился 25 апреля 1981 года в г.п.Россь Волковысского района. Белорус.
С сентября 1999 года по июль 2001 года обучался в Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь.
В 2007 году окончил Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» — заочно по специальности «правоведение».
С 2001 года проходил службу в криминальной милиции отдела внутренних дел Волковысского райисполкома.
С ноября 2010 года проходил службу в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел Волковысского райисполкома - начальника криминальной милиции. С 26 июня 2014 г. приказом Министра внутренних дел
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Указом президента Республики Беларусь от 24 сентября начальнику Волковысского РОВД Максиму Рудому присвоено звание полковника милиции. ...
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