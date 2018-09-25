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У жителя Бреста изъяли пистолет ТТ и два магазина к нему

26.09.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
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У жителя Бреста изъяли пистолет ТТ и два магазина к нему
Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего местного жителя.  

У него обнаружили и изъяли пистолет ТТ 1952 года выпуска калибра 7,62 миллиметра, а также два магазина к нему, пишет БЕЛТА.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Проводится проверка.

 

 
 
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Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
 
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