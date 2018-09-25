У жителя Бреста изъяли пистолет ТТ и два магазина к нему

Сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего местного жителя.

У него обнаружили и изъяли пистолет ТТ 1952 года выпуска калибра 7,62 миллиметра, а также два магазина к нему, пишет БЕЛТА .

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Проводится проверка.