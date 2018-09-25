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У жителя Бреста изъяли пистолет ТТ и два магазина к нему
26.09.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты
Сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего местного жителя.
У него обнаружили и изъяли пистолет ТТ 1952 года выпуска калибра 7,62 миллиметра, а также два магазина к нему, пишет
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Проводится проверка.
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Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
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