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Двух жителей Вороновского района со стрельбой задержали у границы
Фото: gpk.gov.by
В июле двое мужчин из Вороновского района возрастом 29 и 44 года на машине УАЗ недалеко от границы перевозили 55 тысяч пачек белорусских сигарет. Увидев пограничников они пытались скрыться, но машину остановили стрельбой.
«Документов на перевозимый товар, как и на осуществление предпринимательской деятельности, у задержанных не оказалось», — рассказали в пресс-службе ГПК.
В итоге старший из мужчин привлечен к административной ответственности за неповиновение требованиям пограничников — и оштрафован на более чем 1100 рублей.
Кроме того, каждый из мужчин заплатит по 980 рублей — за незаконное перемещение табачных изделий. Сам товар обращен в доход государства, приговор уже вступил в силу.
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На три тысячи рублей оштрафованы жители Гродненской области, которых летом задержали у границы.
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