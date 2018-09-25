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Двух жителей Вороновского района со стрельбой задержали у границы

26.09.2018 11:10 — Разное | UDF  
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Фото: gpk.gov.by
На три тысячи рублей оштрафованы жители Гродненской области, которых летом задержали у границы с машиной сигарет. Пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить их, сообщает пресс-служба ведомства.

В июле двое мужчин из Вороновского района возрастом 29 и 44 года на машине УАЗ недалеко от границы перевозили 55 тысяч пачек белорусских сигарет. Увидев пограничников они пытались скрыться, но машину остановили стрельбой.

«Документов на перевозимый товар, как и на осуществление предпринимательской деятельности, у задержанных не оказалось», — рассказали в пресс-службе ГПК.

В итоге старший из мужчин привлечен к административной ответственности за неповиновение требованиям пограничников — и оштрафован на более чем 1100 рублей.

Кроме того, каждый из мужчин заплатит по 980 рублей — за незаконное перемещение табачных изделий. Сам товар обращен в доход государства, приговор уже вступил в силу.

 
 
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На три тысячи рублей оштрафованы жители Гродненской области, которых летом задержали у границы.
 
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