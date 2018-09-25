Двух жителей Вороновского района со стрельбой задержали у границы



Фото: gpk.gov.by

В июле двое мужчин из Вороновского района возрастом 29 и 44 года на машине УАЗ недалеко от границы перевозили 55 тысяч пачек белорусских сигарет. Увидев пограничников они пытались скрыться, но машину остановили стрельбой.— рассказали в пресс-службе ГПК.В итоге старший из мужчин привлечен к административной ответственности за неповиновение требованиям пограничников — и оштрафован на более чем 1100 рублей.Кроме того, каждый из мужчин заплатит по 980 рублей — за незаконное перемещение табачных изделий. Сам товар обращен в доход государства, приговор уже вступил в силу.