Иностранцы боятся, что Лукашенко посадит их в тюрьму

В Беларуси действует так называемый безвизовый режим, срок которого недавно был увеличен до 30-ти дней. Но работает этот режим только в том случае, если иностранцы пересекают границу Беларуси в Национальном аэропорту «Минск»., организатор пеших и велосипедных экскурсий по Минску, говорит, что безвиз наш въездной туризм не спасет. Ведь люди просто боятся ехать в Беларусь.– говорит Роман.Как белорусские бизнесмены предлагают привлекать туристов – смотрите в сюжете (видео выше).