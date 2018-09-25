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Иностранцы боятся, что Лукашенко посадит их в тюрьму

26.09.2018 11:06 — Разное | UDF  
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По данным Белстата, в 2017 году через турфирмы к нам приехало почти 300 тысяч иностранных туристов. За это же время в Польше побывали 6 миллионов 800 тысяч иностранных туристов, а, например, в Чехии их количество превысило 10 миллионов.

В Беларуси действует так называемый безвизовый режим, срок которого недавно был увеличен до 30-ти дней. Но работает этот режим только в том случае, если иностранцы пересекают границу Беларуси в Национальном аэропорту «Минск». Роман Абрамчук, организатор пеших и велосипедных экскурсий по Минску, говорит, что безвиз наш въездной туризм не спасет. Ведь люди просто боятся ехать в Беларусь.

«Встречался с мнением: «Вот, а мои друзья хотели и не поехали, потом своих детей не пустили, потому что они боятся, что Лукашенко посадит их в тюрьму, или милиция будет их здесь побьет», – говорит Роман.

Как белорусские бизнесмены предлагают привлекать туристов – смотрите в сюжете (видео выше).

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Белстата, в 2017 году через турфирмы к нам приехало почти 300 тысяч иностранных туристов.
 
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