Лукашенко снова летит на встречу с Путиным. На этот раз в Душанбе

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27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.пресс-служба белорусского президента.Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Лукашенко проведетКроме того, ". В частности, Лукашенко иобсудятНо главным событием саммита в Душанбе для Лукашенко станут двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча анонсировалась еще 21 сентября после предыдущего разговора двух лидеров в Сочи.На совещании с правительством, которое Лукашенко провел по итогам переговоров с Путиным, он рассказал, что самый главный вопрос, который обсуждался в Сочи, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет.- уточнил белорусский лидер.- заявил Лукашенко.