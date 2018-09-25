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Лукашенко снова летит на встречу с Путиным. На этот раз в Душанбе
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.
"Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям", -
Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Лукашенко проведет "ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества".
Кроме того, "за рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия". В частности, Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят "наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей".
Но главным событием саммита в Душанбе для Лукашенко станут двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча анонсировалась еще 21 сентября после предыдущего разговора двух лидеров в Сочи.
На совещании с правительством, которое Лукашенко провел по итогам переговоров с Путиным, он рассказал, что самый главный вопрос, который обсуждался в Сочи, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет.
"А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - уточнил белорусский лидер.
"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение этого вопроса, - заявил Лукашенко.
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Встреча двух лидеров запланирована в рамках саммита СНГ, который откроется 27 сентября в столице Таджикистана.
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