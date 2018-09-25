ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко снова летит на встречу с Путиным. На этот раз в Душанбе

26.09.2018 11:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: president.gov.by
Встреча двух лидеров запланирована в рамках саммита СНГ, который откроется 27 сентября в столице Таджикистана.

Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

"Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям", - информирует пресс-служба белорусского президента.

Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Лукашенко проведет "ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества".

Кроме того, "за рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия". В частности, Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят "наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей".

Но главным событием саммита в Душанбе для Лукашенко станут двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча анонсировалась еще 21 сентября после предыдущего разговора двух лидеров в Сочи.

На совещании с правительством, которое Лукашенко провел по итогам переговоров с Путиным, он рассказал, что самый главный вопрос, который обсуждался в Сочи, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет.

"А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - уточнил белорусский лидер.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение этого вопроса, - заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча двух лидеров запланирована в рамках саммита СНГ, который откроется 27 сентября в столице Таджикистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский Сбербанк вложил в Беларусь $3,8 млрд. Но нашим властям этого мало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика