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Что Лукашенко нельзя в Беларуси?
Конституция в Беларуси одна. Но смотреть на нее можно по-разному. Так, еще недавно активисты нашли в действиях Александра Лукашенко сразу три нарушения главного закона страны, а уже сегодня парламент сообщил, что все было по закону! Что в нашей стране выше – указ президента, главный закон или… телефонное право?
«Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси просто нереально», – говорил недавно Александр Лукашенко.
Однако иногда удается. Так, сразу три нарушения Конституции усмотрела в действиях главы страны Белорусская социал-демократическая партия. Во-первых, главный закон страны дает президенту право назначать премьера только с согласия Палаты представителей (ст. 84 п. 6). Во-вторых, Палата представителей должна сначала дать на это согласие (ст. 97 п. 4). Причем подумать депутатам дают до двух недель (ст. 106).
Должность президента в Беларуси приобрела функции фактически монарха по итогам референдума 1996-го, который инициировал сам Лукашенко. Новая Конституция гарантировала ему неограниченную власть. Результаты тех изменений мы видим сегодня и на улицах, и в кошельках.
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Конституция в Беларуси одна. Но смотреть на нее можно по-разному.
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