Что Лукашенко нельзя в Беларуси?

– говорил недавноОднако иногда удается. Так, сразу три нарушения Конституции усмотрела в действиях главы страны Белорусская социал-демократическая партия. Во-первых, главный закон страны дает президенту право назначать премьера только с согласия Палаты представителей (ст. 84 п. 6). Во-вторых, Палата представителей должна сначала дать на это согласие (ст. 97 п. 4). Причем подумать депутатам дают до двух недель (ст. 106).Должность президента в Беларуси приобрела функции фактически монарха по итогам референдума 1996-го, который инициировал сам Лукашенко. Новая Конституция гарантировала ему неограниченную власть. Результаты тех изменений мы видим сегодня и на улицах, и в кошельках.