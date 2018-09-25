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Что Лукашенко нельзя в Беларуси?

26.09.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Конституция в Беларуси одна. Но смотреть на нее можно по-разному. Так, еще недавно активисты нашли в действиях Александра Лукашенко сразу три нарушения главного закона страны, а уже сегодня парламент сообщил, что все было по закону! Что в нашей стране выше – указ президента, главный закон или… телефонное право?

«Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси просто нереально», – говорил недавно Александр Лукашенко.

Однако иногда удается. Так, сразу три нарушения Конституции усмотрела в действиях главы страны Белорусская социал-демократическая партия. Во-первых, главный закон страны дает президенту право назначать премьера только с согласия Палаты представителей (ст. 84 п. 6). Во-вторых, Палата представителей должна сначала дать на это согласие (ст. 97 п. 4). Причем подумать депутатам дают до двух недель (ст. 106).

Должность президента в Беларуси приобрела функции фактически монарха по итогам референдума 1996-го, который инициировал сам Лукашенко. Новая Конституция гарантировала ему неограниченную власть. Результаты тех изменений мы видим сегодня и на улицах, и в кошельках.

 
 
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Конституция в Беларуси одна. Но смотреть на нее можно по-разному.
 
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