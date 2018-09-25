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А вы и не знали! До зарплаты в одну тысячу осталось всего 12,5 рублей

26.09.2018 10:48 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В августе средняя начисленная заработная плата в Беларуси выросла на 13,7 рублей (1,4%) по сравнению с июлем и составила 987,5 рублей. В то же время, в финансовой сфере — как в банках, так и в страховании заработки заметно сократились.

Таким образом, правительство РБ в августе почти выполнило поручение президента по росту зарплаты, и произошло это именно в тот месяц, когда оно было отправлено в отставку.

В то же время, в долларовом выражении зарплата в августе серьезно снизилась из-за ослабления рубля: на 17 долларов — до 474 доллара. То есть до другой заветной цели — 500 долларов — еще далеко.

Лидерами по темпам роста зарплат среди отраслей Беларуси с самыми высокими заработками у работников, в августе стали две сферы производства: химическая промышленность и горнодобывающая промышленность. У химиков средняя начисленная зарплата поднялась за месяц на 15% и достигла 1 839,3 рубля (883 доллара). В горнодобывающей промышленности зарплата увеличилась на 11%, и составила 1 857,5 рублей (891 доллар). Эти две сферы уверенно лидируют по зарплате среди отраслей реального сектора белорусской экономики. Немного отстает от них производство кокса и нефтепродуктов, где заработная плата в августе выросла на 3,2% — до 1 715,9 рублей (823 доллара). Похоже, что рост цен на топливо в Беларуси все-таки способствует улучшению финансового состояния НПЗ.

Но этим отраслям далеко от лидеров: в информационных технологиях и деятельности в сфере информационного обслуживания в августе зарплата увеличилась на 2,4% и достигла 3 846,3 рублей (1 846 долларов). На втором месте по заработкам находится сфера воздушного транспорта, где зарплата, снизилась на 0,6%, но осталась высокой: 2 789,4 рубля (1 339 долларов).

В августе подкачала финансовая сфера, доходы работников которой пошли вниз. А именно, в сфере финансовых услуг, за исключением страховых и услуг дополнительного пенсионного обслуживания, зарплата опустилась на 1% и составила 1 578,1 рубля (757 долларов). В страховании средняя зарплата рухнула на 6,1% и составила 1 170,1 рубля (561 доллар). Впрочем, в июле зарплата у страховщиков увеличилась примерно на такую же величину в связи с выплатой вознаграждений по итогам полугодия.

А во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования зарплата сократилась в августе на 3,2% и составила 2 197,6 рублей (1 055 долларов). Последний вид деятельности оказался на третьем месте по уровню доходов работников РБ.

 
 
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В августе средняя начисленная заработная плата в Беларуси выросла на 13,7 рублей (1,4%).
 
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