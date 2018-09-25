|
Белорусский рубль летит под откос
Иллюстративное фото
Корзина валют из-за девальвации белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю потяжелела сразу на 0,41%. Это больше, чем было за весь август.
По информации banki24.by на 10:09:
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0087 рубля до 2,0969 BYN/USD. Американец дорожает уже третий день подряд.
Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0106 рубля до 2,4650 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 8 дней.
Средневзвешенный курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0127 рубля до 3,1853 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 103(!) дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резким ослаблением белорусского рубля сразу ко всем валютам открылись торги в среду 26 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)