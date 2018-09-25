ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль летит под откос

26.09.2018 10:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Иллюстративное фото
Резким ослаблением белорусского рубля сразу ко всем валютам открылись торги в среду 26 сентября.

Корзина валют из-за девальвации белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю потяжелела сразу на 0,41%. Это больше, чем было за весь август.

По информации banki24.by на 10:09:

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0087 рубля до 2,0969 BYN/USD. Американец дорожает уже третий день подряд.

Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0106 рубля до 2,4650 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 8 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0127 рубля до 3,1853 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 103(!) дня.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резким ослаблением белорусского рубля сразу ко всем валютам открылись торги в среду 26 сентября.
 
Новости дня
Новости разные
 
22 сентября в агрогородке Лясковичи прошёл пятый Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика