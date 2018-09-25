Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на "Могилевдреве". Об этом заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который прибыл на предприятие, сообщает БЕЛТА.

Председатель СК координировал работу на месте, провел оперативное совещание со следственной группой и сотрудниками МЧС, ГКСЭ, комиссии по труду и руководством "Могилевдрева".

/Будет дополнено/.-0-