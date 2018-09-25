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"Закрой рот и начни играть в теннис". Турсунов эмоционально настроил Соболенко на победу
Тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов не стеснялся в выражениях, настраивая свою подопечную на третий сет матча против Элины Свитолиной на турнире в Ухане.
Напомним, что первая партия завершилась победой Арины 6:4, а вторую она проиграла 2:6. Решающий сет Соболенко выиграла 6:1.
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Тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов не стеснялся в выражениях, настраивая свою подопечную на матч третий сет матча против Элины Свитолиной на турнире в Ухане.
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