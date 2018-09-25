В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника на мотоцикле

Ночью в Минске инспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 26 сентября, около 02.35, на улице Карла Либкнехта. Внимание сотрудников ГАИ привлек ехавший в направлении проспекта Жукова мотоцикл без включенного света фар, которым управлял мужчина без мотошлема.

Когда мотоциклиста остановили, выяснилось, что он пьян. Медосвидетельствование показало 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, 23-летний парень не имел права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя инспекторы составили шесть административных протоколов.